El VAR anuló dos goles a Alonso Martínez en la segunda parte

Redacción – En el que parece ser el último partido como entrenador interino de La Sele, Claudio Vivas se mostró en conferencia de prensa con un tono agridulce por la eliminación de Costa Rica a manos de Panamá.

El argentino recalcó que el cuadro patrio dejó buenas impresiones durante el partido, donde incluso se estuvo muy cerca de la clasificación a las semifinales de la Liga de Naciones.

“Tendría que felicitarlos uno por uno, acá lo más importante es el rendimiento que dio el equipo. Me quedo con una bronca enorme sinceramente, porque pienso que podíamos haber pasado. Con el haber podido no ganamos nada, pasó Panamá y nosotros tendremos que ir a jugar el repechaje”, dijo ante los micrófonos de la prensa presente en la conferencia.

Vivas finaliza contrato en diciembre próximo y el Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) analizará su futuro.

“Si sigo o no sigo, la verdad es que no depende de mí. Yo quisiera seguir con este grupo de jugadores, pero nuestro objetivo era jugar con los cuatro mejores y en resultado no lo pudimos lograr. Logramos una identidad, evidentemente el fútbol costarricense tiene mucho futuro. Les recuerdo que este equipo perdió solamente tres partidos y hoy sometimos a un rival en casa imbatible”, expuso.

Claudio Vivas arribó a La Sele en enero del 2023, luego de la participación de Costa Rica en el Mundial de Qatar 2022.