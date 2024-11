Ya que la necesidad de donantes es más urgente

Redacción-

Al acercarse las temporadas festivas, el aumento de accidentes de tránsito y necesidad de cirugias de emergencias, son parte de la agenda que vive en país en su fin y principio de ano, por ello se insta a donar sangre.

Las autoridades del Banco Nacional de Sangre de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) hacen un llamada de atención a que por favor donen sangre y garantizar un cómodo abastecimiento de el líquido vital.

“El Banco Nacional de Sangre insta a donar para mantener las reservas disponibles con la cantidad necesaria de hemocomponentes que se utilizan diariamente y afrontar esta época difícil. Una transfusión de sangre puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte”, comentó el director del banco, doctor Josué Campos Ávila.

De acuerdo con el funcionario, en los procesos de donación de sangre, un mismo donante puede ayudar hasta a cuatro personas a la vez. Esto se debe a que de cada bolsa de sangre donada se extraen cuatro componentes diferentes: glóbulos rojos, plasma, plaquetas y crioprecipitados (un producto de sangre congelada). Cada uno de estos componentes puede ser utilizado para tratar a pacientes en situaciones de emergencia, cirugías, tratamientos de enfermedades crónicas, politraumatismos, cáncer, trasplantes, quemaduras, entre otros.

Es importante tener claros los simples requisitos para poder ir a donar:

* Tener entre 18 y 65 años.

* Gozar de buena salud.

* Pesar más de 52 kilos y estatura igual o superior a 1,5 m.

* Portar su cédula de identidad, cédula de residencia o identificación oficial vigente.

* No haber ingerido licor en las últimas 24 horas.

* Estar bien hidratado.

* No haber tenido ningún tipo de cirugía o gastroscopia, tatuaje o perforación (piercing) en los últimos seis meses.

* Si es mujer no debe estar embarazada, ni en periodo de lactancia.

* Ingerir un desayuno liviano: frutas, galletas, pan, mermeladas o jaleas, café o té sin leche.

* No consumir grasas ni lácteos o sus productos derivados.

* En caso de comer algo pesado, debe esperar entre dos y tres horas luego de la comida para poder donar.

* No se debe ayunar.

El Banco Nacional de Sangre se encuentra en Zapote, en la esquina sur de la iglesia católica. Para obtener información o realizar consultas, pueden contactarlos al teléfono 2280-9952 o al WhatsApp 8992-2151. No es necesario agendar cita previa.

Y cuentan con horario de atención de lunes a jueves de 7:00am a 3:30pm, viernes de 7:00am a 2:30pm, el horario de los sabados tiene un cupo exclusivo de 25 campos y se obtienen por medio de ficha en el horario de 8:00am a 1:00pm.

A lo largo de todo diciembre, se llevarán a cabo diversas actividades, tanto en la sede central como en diferentes puntos del país, con el fin de captar donantes de sangre y asegurar las reservas necesarias ante la alta demanda que se espera en los próximos días.