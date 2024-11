Durante los días finales de noviembre e inicios de diciembre, las tiendas ofrecen descuentos significativos en productos de diversas categorías

Redacción – Mañana viernes 29 de noviembre, es el famoso Viernes Negro, un día que se distingue porque los comercios realizan múltiples rebajos en sus artículos, brindando así a los clientes facilidades para compras de cara al fin de año.

Yadira Ferreto, asesora Financiera y Coach del Banco Nacional, brinda cinco consejos para que el Black Friday y el Cyber Monday no afecten sus finanzas.

Elabore una lista de los artículos a comprar y planifique un presupuesto

Hacer un listado de productos y ordenarlos de forma prioritaria le ayudará a identificar lo que desea comprar versus lo que en realidad necesita. Al disponer de un presupuesto establecido se puede llevar un control más exacto de lo que puede gastar, para evitar consumos desmedidos.

Compare, valore y verifique que las ofertas sean reales

Destine tiempo para explorar el artículo de su interés en varios sitios, en redes sociales o tiendas en línea para comparar los artículos, sus características y sus precios en el mercado, con el fin de aprovechar los mejores descuentos. Valore que a veces en línea se pueden obtener mejores descuentos y beneficios de devolución que en las mismas tiendas físicas.

Previamente averigüe y monitoree el histórico de precios del artículo deseado en los comercios o sitios en internet para conocer el valor verdadero del producto, y si ha estado antes en un descuento mayor para identificar si la oferta final es real o ficticia. Considere que en ocasiones los minoristas aumentan los precios solo con el fin de hacerle creer que el descuento es mayor.

Evite gastar demás y preste atención a las compras a crédito

Utilice solamente el dinero presupuestado para no caer en la tentación de los excesos. Si decide realizar sus compras a crédito revise en el contrato las condiciones del financiamiento ofrecido, tales como, la fecha de pago y los lugares donde gestionarlos, que pueda costear el monto establecido de la cuota mensual según su presupuesto y valore la cifra que cancelará al finalizar el plazo para determinar si vale la pena o no.

Consulte por la garantía y las políticas de devolución del producto

Si un artículo no dispone de garantía ni de políticas de devolución por algún daño o defecto, esto le puede salir más caro después. Algunas ofertas del Black Friday o del Cyber Monday pueden ser no reembolsables e incluso sucede que grandes descuentos en ciertos artículos están asociados con mercancía de mala calidad o no deseada.

Durante los días finales de noviembre e inicios de diciembre, las tiendas ofrecen descuentos significativos en productos de diversas categorías como tecnología, electrodomésticos, ropa y juguetes. Es común encontrar promociones como “compra uno y lleva otro gratis” o precios reducidos solo por tiempo limitado.

Origen del Viernes Negro

La tradición dio inicio el día posterior a Acción de Gracias, marcando el inicio oficial de la temporada de compras navideñas. Se cree que el término “negro” proviene de la contabilidad, ya que representa el momento en que los negocios pasan de números rojos (pérdidas) a números negros (ganancias).