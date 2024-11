Morados se clasificaron a siguiente ronda tras vencer por la mínima a Liberia.

Recibirán el próximo domingo a Santa Ana.

Redacción- El director técnico del Deportivo Saprissa, José Giacone, se mostró satisfecho tras la clasificación tibaseña a las semifinales del Apertura 2024.

Los morados sacaron la tarea de visita frente a los liberianos, escalaron a la segunda posición del torneo con 28 puntos superando a San Carlos y Herediano en el tercer y cuarto lugar, respectivamente, y aseguraron su presencia en la siguiente fase del campeonato nacional.

El estratega del Monstruo se refirió a las sensaciones luego de haber logrado una de las metas en este primer semestre en el tetracampeón nacional:

«Desde que llegamos nos hemos planteado metas, hoy cumplimos una más, pienso que el equipo de a poco va adquiriendo un funcionamiento, una actitud también a lo interno de trabajo colectivo que pienso que nos va a dar frutos, así que en líneas generales muy conforme con la actitud de los jugadores, con la entrega, no sólo de los que les toca jugar de entrada, sino que aportan mucho los que entran de cambio y eso me tiene muy contento por el compromiso que demuestra».

Además, estas fueron el resto de declaraciones del timonel en conferencia de prensa:

Sobre la parte física del plantel:

«Lo de las lesiones pienso que hemos mejorado, hemos mejorado físicamente porque una cosa es el tema físico y otra cosa los problemas que se han presentado. Físicamente el equipo está intenso, está trabajando bien colectivamente, pienso que cuando llegamos encontramos un equipo que le costaba presionar arriba, que tal vez elegía una zona de presión más abajo y nosotros buscamos siempre recuperar la pelota lo más alto posible, eso implica un esfuerzo físico superior y un trabajo táctico más afinado porque en caso de fallar siempre hay que trasladarse mucho más metros, entonces yo pienso que hemos crecido en todo ese aspecto, el aspecto táctico que va de la mano del aspecto físico, un equipo puede estar muy bien físicamente y si tácticamente es desordenado se ve mal físicamente y viceversa, si está bien tácticamente a veces disimulas algunos problemas físicos, pero yo pienso que hemos ido creciendo, que llegamos muy fuertes a las instancias definitorias, ya prácticamente se van a recuperar casi todos los jugadores y vamos a llegar muy fuertes a las semifinales».

Sobre la titularidad de Orlando Sinclair:

«Sinclair ha venido haciendo un buen trabajo. Para mí los tres centros delanteros son titulares, lo que pasa es que uno tiene que elegir quién tal vez marca más diferencia entrando de cambio. Está el caso de Ariel, pienso que entró, lo hizo muy bien, gestó un poco la jugada del gol y aguantó muchas pelotas. Así que muy conforme con todo con los tres».

Sobre cuál rival le gustaría enfrentar en semifinales y si la idea de juego va a estar totalmente compenetrada en el equipo:

«Tenemos que seguir creciendo nosotros como equipo, después el que se presente sabemos que tenemos que ganar, tenemos que ir a buscar el triunfo en las semifinales de local, de visita. Un equipo que tiene como consigna siempre ganar y buscar el título, pero lógicamente hay un trabajo atrás que implica tratar de mejorar en todos los aspectos tácticos, en provocar los mejores momentos de los futbolistas, encontrar la mejor versión de ellos para que después aporten su trabajo al colectivo y el colectivo haga que se logren los resultados, así que yo no elijo rivales, a mí lo que me interesa es que mi equipo funcione cada vez mejor porque aparte es lo que puedo controlar, lo que está en mis manos que es que es tratar de que el equipo cada vez se afiance más, así que yo veo el crecimiento».

Sobre los minutos restantes de la regla sub-21 y mantener el nivel el domingo ante Santa Ana:

«Lógicamente hay que sumar creo que 15 minutos y hay varios jugadores que pueden ingresar. Pienso que esa situación la podemos manejar, el tema de relajarse no va a estar, queremos ganar el domingo en nuestra casa, queremos agarrar más fuerza, queremos confirmar cosas, así que vamos a ir con todo por el triunfo, realmente no veo el motivo por el cual nos tengamos que relajar, jamás, en este equipo no podés dar ventaja nunca y tenés que tratar siempre de buscar los tres puntos».

Saprissa se preparará para el cierre de la primera fase el próximo domingo a las 3 PM contra Santa Ana en Estadio Ricardo Saprissa por la jornada 22 del certamen.