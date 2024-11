Redacción – Guillermo Villalobos no solo defiende los colores de la Liga Deportiva Alajuelense, los siente profundamente. El mediocampista, que se ha ganado el cariño de la afición por su entrega en el campo, vive el fútbol como un verdadero hincha.

Este sábado, en un partido clave contra Puntarenas F.C., Villalobos espera aportar su esfuerzo para asegurar el liderato general y preparar el camino hacia las finales.

“Jugar en esta institución es un placer, es un orgullo. Donde me toque jugar, trataré de hacerlo de la mejor manera, pero… ¡de 5!”, comentó Villalobos al departamento de comunicación de Alajuelense.

Aunque ha desempeñado distintos roles en el equipo, asegura sentirse más cómodo cuando está en el centro del juego, recuperando balones y dando equilibrio al equipo. Más allá de su desempeño en el terreno de juego, Villalobos no oculta su amor por el club.

“Toda mi familia es liguista. He sufrido, he llorado de alegría… Me considero un hincha dentro de la cancha. Escuchar a la gente alentando desde la tribuna es un orgullo”, confesó con emoción.

El partido de este sábado, en el estadio Morera Soto, será decisivo para las aspiraciones de Alajuelense de terminar la fase regular como líderes absolutos. Villalobos sabe que el apoyo de la afición será fundamental para superar a un rival complicado como Puntarenas.

“Esperemos darle la alegría que la afición se merece. Estoy seguro de que mucha gente vendrá a alentarnos. La casa se tiene que respetar para lograr el liderato”, afirmó confiado.

Villalobos también destacó el respeto que tiene por el rival y su entrenador, Luis Fernando Fallas, a quien conoce bien. Sin embargo, el mediocampista está convencido de que el equipo rojinegro tiene los argumentos necesarios para salir victorioso.

Con el corazón de un hincha y la garra de un jugador comprometido, Guillermo Villalobos buscará seguir siendo una pieza clave para que la Liga Deportiva Alajuelense dé un paso más hacia el título.