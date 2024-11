El goleador hizo un llamado directo a aquellos que, según él, están perjudicando al equipo

Redacción – El histórico goleador del Santos de Guápiles, Cristian Lagos, rompió el silencio ante la crítica situación que vive el equipo en la actual temporada, ocupando el último lugar del campeonato con solo cinco puntos en 17 jornadas.

A través de un mensaje en sus redes sociales, el delantero expresó su frustración y preocupación por la dirección que está tomando el club al que dedicó parte importante de su carrera.

“Nunca fui un jugador problemático y nunca me gustó estar en problemas en mi carrera, pero esto sinceramente lo digo de corazón porque es un equipo que amo demasiado, a ustedes los están manejando como una pulpería. Creo que ya es demasiado; dense cuenta ahora que todavía hay tiempo porque si no lo hacen, después no se lamenten”, escribió Lagos en una carta llena de sentimiento y crítica hacia la administración actual.

En su mensaje, Lagos recordó los logros del club en años recientes, cuando lograron alcanzar una final nacional, competir internacionalmente y clasificarse a cuatro cuadrangulares seguidas.

“Se ha perdido la identidad de un pueblo que, con humildad y trabajo, logró cosas muy importantes. Yo fui fiel testigo de ese proceso porque lo viví en carne propia”, añadió Lagos, subrayando que el club ha perdido la esencia y conexión con la comunidad de Guápiles.

Además, el goleador hizo un llamado directo a aquellos que, según él, están perjudicando al equipo, pidiéndoles que se retiren en beneficio del club y de la afición.

“Háganse a un lado y dejen que estos colores vuelvan a surgir: el color rojo de la sangre de todos esos trabajadores de ese pueblo y el blanco de la paz de un pueblo que quiere surgir poco a poco”, concluyó.

Lagos cerró su mensaje pidiendo respeto por la afición y el pueblo de Guápiles, quienes, según él, merecen un equipo en primera división que brinde oportunidades a la juventud del Caribe.