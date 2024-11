Exministro alega que no puede estar en el país por asuntos laborales

Redacción – Luis Amador, exministro del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), sigue solicitando realizar la comparencia ante la Comisión de Infraestructura de forma virtual.

La propuesta se da luego de que Amador argumente que no puede estar presente en el país por obligaciones laborales, ya que funge como profesor en la Universidad de Concordia, ubicada en Canadá.

“Como lo he indicado en anteriores ocasiones, me ha resultado imposible acudir a las comparecencias previamente convocadas, ya que estas han sido programadas para días en los que debo impartir uno de los cursos que me han sido asignados”, comentó en una carta.

El exjerarca incluso propuso a la Comisión de Infraestructura las fechas entre el martes 19 al viernes 22 de noviembre y del lunes 9 al viernes 13 de diciembre.

Incluso Amador detalló que está dispuesto a una comparencia presencial, sin embargo, debe en las fechas que él esté disponible.

Hay que recordar que Luis Amador es investigado por esta Comisión por los arreglos de la pista de aterrizaje del Aeropuerto Daniel Oduber de Liberia, así como selección de la empresa Dekra para realizar la revisión técnica vehicular en el país.