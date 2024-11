Mujeres negras logran históricas victorias en el Senado de EEUU

Por primera vez, los votantes estadounidenses eligieron el martes a dos mujeres negras para que ocupen escaños simultáneamente en el Senado y colocaron a una legisladora abiertamente transgénero en el Congreso.

Son algunas de las elecciones históricas en casi una docena de carreras que muestran que los votantes optaron por una representación más diversa aunque cuestiones como la discriminación positiva y la inclusión LGBTQ aumentan las divisiones.

Lisa Blunt Rochester en Delaware y Angela Alsobrooks en Maryland se impusieron en sus carreras, duplicando el número de mujeres negras elegidas para el Senado, de dos a cuatro. Y los votantes de Delaware eligieron a Sarah McBride para la Cámara, convirtiéndola en la primera persona abiertamente trans que ocupará un escaño en el Congreso.

Estas victorias llegan en un año electoral definido en parte por las primeras veces históricas.

«Conseguir estos hitos hace dos cosas: una, celebra la creciente diversidad que estamos viendo en la representación política de las mujeres, ya sea en un estado o a nivel nacional», dijo Kelly Dittmar, directora de investigación en el Centro para la Mujer y la Política Estadounidense de la Universidad de Rutgers.

«Pero, al mismo tiempo, nos recuerda que tenemos más trabajo por hacer», añadió Dittmar al tiempo que señaló que, en general, en Estados Unidos las mujeres no están representadas de forma equitativa en los cargos electos y que la de los negros, hispanos y asiáticos-americanos, así como los nativos americanos, está muy por detrás de su porcentaje de población.

Otros hitos en el Senado incluyen a Andy Kim, de Nueva Jersey, quien se convirtió en el primer asiático-americano elegido para representar al estado en la cámara alta y en el primer coreano-americano elegido para el Senado. Bernie Moreno, republicano de Ohio, es el primer latino en representar al estado.

Mujeres negras hacen historia en el Senado

Nunca en la bancada del Senado ha habido dos mujeres negras al mismo tiempo. Kamala Harris fue apenas la segunda mujer negra y la primera con raíces en el sudeste asiático en llegar a la cámara alta antes de ser elegida vicepresidenta.

Entre 2021 y 2023, en la cámara no hubo representación femenina negra, hasta que el gobernador de California, Gavin Newsom, nombró a Laphonza Butler para cubrir la vacante que dejó la muerte de Dianne Feinstein.

Blunt Rochester, una demócrata del distrito congresional general de Delaware, es la primera mujer y la primera persona negra que representa al estado en el Senado. Alsobrooks, también demócrata y exejecutiva del condado de Prince George, Maryland, es también es la primera mujer negra que llega al Senado en su estado.

«Es extraordinario pensar que en dos años, Estados Unidos celebrará su 250 aniversario», dijo Alsobrooks en un discurso tras su victoria el martes por la noche. «Y en todos esos años, más de 2.000 personas han servido en el Senado de Estados Unidos. Solo tres se han parecido a mí».

«Y por eso quiero homenajear a todas las que vinieron antes que yo, que hicieron posible que yo esté en este escenario esta noche, cuyos sacrificios e historias seguiré llevando conmigo», agregó ante los aplausos de sus seguidores.

Sus triunfos elevan el número de personas miembros negros del Senado a cinco, otro récord. Pese a esto, los 100 miembros del Senado han sido históricamente, y continúan siendo, en su mayoría hombres blancos.

«Aumentamos nuestra representación de mujeres negras en el Senado en un 100 %», dijo Aimee Allison, fundadora y presidenta de She the People, un centro nacional de organización para reclutar y elegir a mujeres no blancas en política.

«Llevo 30 años en política electoral y, durante la gran mayoría de ese tiempo, las mujeres negras han desempeñado un papel desproporcionado como votantes y organizadoras, pero habían sido derrotadas, a menudo por compañeros demócratas en las primarias, porque se nos consideraba inelegibles», afirmó Allison.

«Esto un testimonio de la evolución de las mujeres negras como actores políticos en este país», agregó. «Algunas de las cosas que nos desconcertaron son parte intrínseca de un sistema que ha mantenido a las mujeres negras lejos del Senado. Hemos descubierto caminos adicionales para tener éxito».