Ariel Robles también dio acusaciones contra Rodrigo Chaves

Redacción – La aprobación del Presupuesto de la República 2025, concretado este miércoles, generó un fuerte intercambio entre la diputada oficialista Pilar Cisneros y el legislador frenteamplista Ariel Robles.

Durante la discusión, Robles criticó a Cisneros por residir en un “condominio de lujo” mientras, según él, impulsa recortes presupuestarios y disminución en la inversión social. Además, señaló al presidente Rodrigo Chaves por poseer una propiedad en Monterán, un exclusivo desarrollo inmobiliario.

Cisneros respondió con vehemencia a los señalamientos. “¿Quién odia a este país? ¿Quién sigue hundiendo al país con una deuda que no se puede pagar, haciendo fiesta con el dinero suyo?”, cuestionó la jefa del oficialismo.

La diputada defendió su lugar de residencia argumentando que es fruto de décadas de esfuerzo. “Si a alguien le da envidia que yo viva en un condominio, porque he trabajado y me he sacado la mugre durante 40 años, qué pena. Para eso trabajé toda mi vida”, expresó Cisneros en el Plenario.

Asimismo, reprochó que se critique su estilo de vida y no se cuestione a los beneficiarios de pensiones de lujo. “Ahí sí no veo a los de la izquierda criticando a nadie. Yo estoy orgullosa de donde vivo y me lo pago yo, porque yo me lo gané”, añadió.

El intercambio subrayó las tensiones ideológicas que han marcado los debates en la Asamblea Legislativa, especialmente en torno a temas sensibles como el manejo de los recursos públicos y la desigualdad social.