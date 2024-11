Entrenador expuso su molestia con el arbitraje tras el empate en casa ante Alajuelense.

Polémica estalló debido a un supuesto penal a favor del tren del norte.

Redacción- El director técnico del Real Estelí, Otoniel Olivas, criticó fuertemente al arbitraje y se mostró molesto con las decisiones del VAR tras el empate 1-1 frente a la liga por la ida de la final de la Copa Centroamericana.

La molestia retumbó en todo el Estadio Independencia por la acción de una supuesta mano del lateral Ian Lawrence que pudo desencadenar en un penal a favor de conjunto pinolero al minuto 90+1′ del juego.

Olivas declaró que la jugada fue un penal claro para su equipo, en la cual, el central no cobró absolutamente nada ni tampoco existió intervención del VAR. Por otra parte el entrenador también analizó la serie como tal en la que el DT aseguró que continúan vivos y se definirá en suelo costarricense.

Sobre la polémica al final del juego, en la cual no existió una revisión del VAR ante un posible penal para el ‘tren del norte’:

«La verdad es que nosotros en el funcionamiento de estos 90 minutos creo que deberíamos haber ganado independientemente de todo lo que sucede con el bendito VAR, bendito VAR que expulsó a un jugador contra el América en el torneo pasado y era expulsión, pero la borraron, el bendito VAR contra Herediano por una accidental intención de Juan y lo expulsaron, hoy un jugador de Alajuelense le dio persecución a Bancy sin balón, lo agredió y solo amarilla hubo, el bendito VAR nos anuló un penal hecho, es lo único que les puedo decir y ustedes son testigos de lo que pasó».

Olivas aceptó sentirse afectado por el arbitraje y habló sobre su análisis de la serie:

«Efectivamente en el tema penal contra nosotros, en el futbol mundial, ustedes que son entendidos sobre la materia, agarrones, empujones, cargas y si pitarán esos temas en un partido hubieran ocho o 10 penaltis todos los días, pero bueno nos tocó a nosotros. En el funcionamiento y el resultado yo creo que al final tuvimos para ganar este partido porque fallamos dos que tres y estamos enfrentando a uno de los grandes de Centroamérica que no viene al caso, no tienen la culpa de lo que hacen el VAR o los árbitros, pero nosotros estamos vivos, en realidad no es la primera vez que vamos a salir en adversidades a jugar un partido contra un gran equipo y vamos a seguir trabajando, crean que vamos a seguir trabajando con todo para sacar el resultado positivo que no es nada fácil en Costa Rica».

Sobre haber empatado en casa y cómo visualiza el juego de vuelta:

«Estábamos en casa, debimos haber aprovechado las oportunidades de gol, esto es de goles, el futbol es de goles. Es difícil el partido de visita, pero aún así tenemos que tratar de hacer nuestro trabajo de ir a buscar un resultado positivo con los mismos objetivos de siempre, el pensamiento de siempre de ser campeones, no es nada fácil pero tampoco imposible».

Sobre la clave para obtener la victoria en esta final:

«Efectivamente hay que hacer un breve análisis sobre el partido de hoy y en base a eso prepararnos para ese partido tan difícil contra Alajuela, estamos hablando contra uno de los mejores equipos de Centroamérica, no es nada fácil, sin embargo, hay puntos fundamentales y básicos para nosotros que es la recuperación de la gran mayoría de jugadores del equipo que no han estado continuamente jugando y eso es básico, el resto pues a trabajar en función de mejorar lo que no se está haciendo bien y fortalecer lo que se está haciendo muy bien, eso es fundamental. Para ganarle a Alajuela hay que jugar casi perfecto en su casa y lo vamos a intentar, para eso es que trabajamos y nos queda chance todavía de trabajar».

Sobre cómo trabajar el estado anímico de los jugadores:

«Lo que se vislumbra después de un partido de este tipo es que sí se puede y yo creo en los jugadores, yo tengo fe, confianza y seguridad en que vamos a sacar un resultado y para eso vamos a trabajar porque para eso estamos aquí y eso es importante, el estado anímico no puede caer por el resultado, el estado anímico debe de mejorar, evolucionar en función del objetivo que es ser campeón».

Si los dirigidos por Otoniel Olivas quieren dejarse el título centroamericano deberán anotar sí o sí el próximo miércoles cuando visiten el Morera Soto en el encuentro de vuelta de la final. Los manudos se estarían coronando bicampeones con el actual empate 1-1, esto debido a la leve ventaja por el gol como visitante, el cual es criterio de desempate.