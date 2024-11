Citación fue presentada por la comisión investigadora de la CCSS

Redacción – El gobierno ha reaccionado con fuerza a la reciente decisión de la comisión investigadora de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) de llamar a comparecer al presidente de la República, Rodrigo Chaves.

Esta comisión examina presuntas irregularidades en el funcionamiento de la CCSS, incluyendo adjudicaciones cuestionables, nombramientos sospechosos, informes actuariales dudosos, el manejo de las listas de espera, la deuda del Estado con la institución y los retrasos en la construcción del nuevo Hospital de Cartago.

En una declaración que no ha pasado desapercibida, Chaves respondió a la citación con un tono desafiante, asegurando que está dispuesto a acudir y que, de ser necesario, “se divertiría mucho” durante su comparecencia.

“Si llego ahí, le garantizo que me voy a divertir y que va a hacer una comparecencia interesante, porque yo no soy igual a muchos de los testigos que ellos llaman para apapachar. Ya veremos, yo no tengo miedo de ir, más bien valientes ellos en convocarme, que Dios los bendiga”, afirmó el presidente.

La citación a Chaves ha generado reacciones divididas. Para algunos sectores, su disposición a presentarse muestra una postura de transparencia y valentía frente a las acusaciones.

Sin embargo, otros consideran que sus palabras reflejan un desprecio hacia el proceso y a los miembros de la comisión. Además, para los críticos, el tono del presidente podría interpretarse como un intento de desacreditar las investigaciones, lo que aumenta las dudas sobre la transparencia en la gestión de la CCSS.

La comisión, por su parte, subraya la importancia de investigar de manera imparcial los asuntos de la institución, especialmente dado el impacto de estos problemas en los servicios de salud que reciben los costarricenses.

Con Chaves en el centro de este debate, la tensión entre el Ejecutivo y la CCSS podría intensificarse, dejando a la ciudadanía a la espera de ver si el mandatario efectivamente asistirá y cómo influirá su participación en la investigación en curso.