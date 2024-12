Medida finalizará a las 12:00 a.m. del lunes 6 de enero de 2025

Redacción – El Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) anunció la suspensión del cobro en los peajes de las rutas nacionales 1, 2 y 32 con el objetivo de agilizar el tránsito durante la temporada navideña.

Medidas implementadas

• Del 11 al 18 de diciembre: Los peajes en horas pico (de 6:00 a.m. a 9:00 a.m. y de 5:00 p.m. a 8:00 p.m.) no tendrán costo.

• Del 19 de diciembre al 5 de enero de 2025: La exoneración se extenderá a todo el día, desde las 12:00 a.m. del jueves 19 hasta las 11:59 p.m. del domingo 5 de enero.

Peajes beneficiados

• Ruta 1: General Cañas (Río Segundo) y Bernardo Soto (Naranjo).

• Ruta 2: Florencio del Castillo (Tres Ríos).

• Ruta 32: Carretera Braulio Carrillo (San Isidro de Heredia).

El CONAVI explicó que la decisión busca facilitar la movilidad de las personas, considerando el aumento de actividades sociales, compras navideñas y viajes hacia destinos turísticos. Además, se pretende reducir el tiempo de traslado en las principales carreteras del país, incentivando el turismo interno y promoviendo el encuentro familiar.

Aunque no se cobrará peaje, las autoridades advirtieron sobre la necesidad de reducir la velocidad al pasar por las estaciones, ya que los conductores podrían chocar contra las estructuras.

La medida finalizará a las 12:00 a.m. del lunes 6 de enero de 2025, cuando se reactivará el cobro en todos los puntos mencionados.