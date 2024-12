Saprissa cerró la etapa de fase regular en la segunda posición

Redacción – El Deportivo Saprissa se centra en encarar la etapa de semifinales del Apertura 2024 ante la AD San Carlos, equipo al que consideran un gran rival.

El propio estratega morado, José Giacone, expresó luego del juego ante Santa Ana del domingo anterior, que los Toros del Norte son un rival de consideración, por lo que deben entrenar muy fuerte.

«Hay que hacer una buena serie, jugar bien los dos partidos y merecer la clasificación. Pienso que nos vamos a preparar para ganar en San Carlos, sabiendo que tienen un equipo muy bien trabajado con jugadores importantes, pero somos muy optimistas», dijo en conferencia de prensa.

El argentino añadió que no deben confiarse a pesar de cerrar la llave en su estadio: «No me confío. Nunca me voy a confiar solo porque cerramos en casa.»

A pesar del triunfo en el cierre de la fase regular ante los santaneños, Giacone aceptó que su equipo no mostró su mejor nivel.

«Obtuvimos un triunfo sin brillo, pero a veces, cuando las cosas no salen, hay que apegarse a la garra, al coraje, y eso salió a relucir», sentenció.

El primer juego de la semifinal será el sábado 7 diciembre a las 6:00pm y la vuelta se jugará el martes 10 a las 8:00pm.