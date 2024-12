Redacción – Como parte de una investigación de oficio, la Defensoría de los Habitantes llevó a cabo una inspección sorpresiva a las oficinas centrales del Consejo de Transporte Público (CTP), con el fin de revisar los expedientes administrativos relacionados con incendios ocurridos en unidades de transporte público. El propósito principal de la inspección fue conocer el estado actual de los trámites y las gestiones que se realizan en torno a estos incidentes.

Durante la inspección, se recabó información del departamento de Inspección y Control, donde se encontró que los datos sobre incendios ocurridos en unidades de autobuses en 2024 se concentran en un solo expediente. Este expediente contiene documentación relacionada con tres incidentes específicos, cada uno identificado por un número de consecutivo interno. Sin embargo, se detectó que el CTP también había gestionado otros casos de incendios en el mismo período, los cuales no estaban debidamente identificados ni organizados por número consecutivo.

Otro hallazgo importante fue que la información no se encuentra organizada en expedientes administrativos separados, ni por cada evento ni por empresa prestadora del servicio. Además, algunos documentos, como las respuestas de las empresas o los papeles enviados por el CTP, no estaban presentes físicamente en el expediente, el cual, por otra parte, no estaba foliado. Este desorden organizativo pone en evidencia que el procedimiento administrativo utilizado por el CTP para recopilar información sobre estos incidentes no está debidamente regulado.

La Defensoría de los Habitantes anunció que continuará con el análisis de toda la información recabada durante la inspección. Con ello, se prepara un informe detallado que será dirigido a las autoridades competentes, con el fin de evaluar las condiciones en las que se gestionan los casos de incendios en el transporte público y tomar las medidas necesarias para mejorar la seguridad y la transparencia en estos procesos.