El técnico norteño lamentó la eliminación de su equipo en las semifinales del torneo.

Redacción- San Carlos una vez más cayó derrotado en la segunda fase del campeonato. Esta vez el cuadro morado le pasó por encima al ganar 4-2 en el global en el Ricardo Saprissa.

Luis Marín se refirió a las sensaciones luego del juego y enfatizó en el motivo por el cual se les fue la serie la noche de este martes en Tibás.

«En los primeros 30 minutos creo que hicimos 30 minutos muy malos o bastante malos donde el rival aprovechó y ahí se nos va la serie. Creo que lamentablemente no entramos al partido como esperábamos entrar, entramos imprecisos, no entramos finos, desatenciones, pérdidas inocentes del balón, no firmes en la marca y ahí el partido se nos escapa claramente. Yo creo que en esos primeros 30 minutos pues el rival aprovechó, sacó la diferencia y ahí se nos va la serie», declaró el DT en conferencia de prensa.

Estas fueron sus otras palabras tras la derrota ante el tetracampeón nacional.

«El balance es agridulce porque creo que queríamos pasar y llegar a la final, hemos hecho cosas muy buenas, tenemos que seguir trabajando, creo que como siempre lo digo hay material humano joven importante dentro del equipo que tiene que seguir madurando, ojalá que algunos de estos muchachos puedan irse a jugar al extranjero, que puedan seguir creciendo en el ámbito profesional, cada uno de ellos tiene mucho futuro. Creo que hemos hecho un gran trabajo en este año que hemos estado acá, año y un poquito más desde septiembre del año pasado que llegamos y bueno hago un balance positivo por un lado, pero bueno siempre somos ganadores y queremos más y lo que nos toca es seguir trabajando a mí personalmente como entrenador y también a los muchachos que tienen que seguir madurando, tienen que seguir creciendo como jugadores y pues que puedan de alguna manera competir mejor en futuros torneos».

Sobre cuánto pesa la jerarquía en este tipo de instancias:

«La jerarquía yo creo que es mental, para mí es mental, está en la cabeza. Hay que seguir, claro que estamos enfrentando al equipo más ganador de Costa Rica porque así lo dicen los números, es el tetracampeón, tiene excelentes jugadores, está bien dirigido también, tiene jugadores de mucha experiencia, pero sinceramente yo le digo eso es mental, yo se lo digo a mis jugadores, hay que creérsela, no sé si es porque yo jugué en un equipo grande o la selección, yo veo las cosas diferentes, pero yo creo que eso está en la cabeza, yo creo que ellos son capaces de plantarse acá o en cualquier campo de Costa Rica y poder competir, poder ganar. Yo lo que siento es que regalamos 30 minutos que no debe ser, por supuesto estamos enfrentando a un excelente equipo que como usted bien hoy se tiene jerarquía sí, pero para mí eso está en la cabeza. si usted quiere algo más de su vida tiene que mentalmente ser fuerte y sacar algo que tal vez no has sacado y yo creo que por ahí es el camino de los muchachos, he insistido mucho en eso con ellos y tendrán que seguir creciendo, yo creo que todas estas experiencias para ellos serán muy positivas en el futuro y tendrán que acumular eso que queda acumulado hasta el día de hoy para ser más competitivos en sus carreras».

Sobre qué falta para que San Carlos vuelva a ser campeón y su continuidad en el club:

«Yo tengo contrato en San Carlos y es lo único que puedo decir. Yo pienso que hay que seguir trabajando, los muchachos tienen que seguir madurando, seguir compitiendo en este tipo de partidos de series, seguir clasificando, seguir estando acá va a hacer que estemos más cerca o que San Carlos esté más cerca de poder ser campeón nuevamente porque claramente cuando fuimos campeones en el 2019 también teníamos nosotros jugadores que ya habían sido muchos campeones en algunos otros equipos y esa experiencia y esa vivencia también ayuda, entonces el hecho de que el club, de que los muchachos como Peraza, como Chiroldes, como Acuña, como Reggy y como no sé verdad, como todos los que están aquí, sigan buscando, clasificando, eso les va a permitir en algún momento hacerlo. Hay que seguir trabajando, yo creo que ese es el camino, seguir compitiendo, seguir persistiendo, en seguir que clasificando porque eso les va a permitir a todos los muchachos que están en el grupo poder en algún momento volver a ser campeón este equipo que es lo que toda la institución quiere y el pueblo sancarleño quiere por supuesto».

Sobre la posibilidad de salidas en el plantel:

«Ya ese tema de los posibles salidas o los que puedan salir es un tema ya de la dirigencia, bueno también el club pues si tiene que vender algún jugador pues para eso trabaja también, porque eso es parte también de lo que se quiere en el club, es desarrollar jóvenes de la cantera, que se muestren que crezcan y que puedan también en algún momento dejarle algo al club en la parte económica que eso es muy importante, yo creo que para eso se trabajan en San Carlos, yo creo que no solamente es por un título sino también por desarrollar muchachos jóvenes de las fuerzas básicas que estos puedan seguir creciendo en otros lados, lógicamente dejándole algo al club en la parte económica que eso es importante para el club».

Sobre la salida de Jonathan Mcdonald en el partido:

«Lo de Mcdonald fue una lesión, se le trabó la espalda en una jugada, él pidió cambio, lamentablemente queríamos la presencia de él arriba porque sabemos que la experiencia y la capacidad que tiene para poder anotar goles, pero lamentablemente le pasó algo en la espalda quedó como trabado de la espalda y no pudo continuar».

Sobre el cambio de idea con la salida de Mcdonald:

«Lo de Mcdonald digamos teníamos una idea y lógicamente el hecho de que él saliera nos cambia la idea, jugó muy pocos minutos la verdad y no pudimos desarrollar la idea que teníamos con él, pero bueno así son las circunstancias a veces del fútbol, hay que estar preparado para esas cosas, creo que Daniel entró y trató de hacer lo suyo, también ayudó al equipo en lo que pudo y bueno se dio como tenía que darse».

Sobre cuánto pesó la sanción de siete partidos vivida en el cierre de la fase regular:

«No creo que haya perjudicado, yo creo que tuvimos partidos que ganamos en Puntarenas, en Liberia, tenemos partidos buenos contra el Herediano, contra Saprissa que son partidos difíciles, no siento que haya sido tan determinante, por supuesto que siempre es importante que uno esté en el banco y cerca de los jugadores en el campo de juego, pero no creo que haya sido tan determinante ese hecho. Al final logramos un objetivo, dejamos ir tal vez un mejor lugar en la tabla por varios empates que tuvimos, pero yo creo que en resumen el equipo hizo su esfuerzo, los muchachos hicieron su esfuerzo, hicimos lo que lo que pudimos y que está dentro de nuestro alcance, tenemos que seguir mejorando, buscando siempre la excelencia».

Ahora los ‘toros del norte’ se prepararán para el Clausura 2025 en una muy corta pretemporada para todos los equipos pues el torneo arrancará el próximo 12 de enero.