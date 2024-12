Diciembre es uno de los meses más trágicos en carreteras

Redacción – La Policía de Tránsito hace un llamado urgente a la ciudadanía para extremar las medidas de seguridad vial durante la temporada navideña, cuando el riesgo de accidentes en carretera aumenta significativamente.

Según las estadísticas, diciembre se posiciona como uno de los meses más mortales del año, con un notable incremento en los decesos, especialmente en las noches y madrugadas.

El director de la Policía de Tránsito, Oswaldo Miranda Víquez, subraya que la alta circulación de vehículos durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo, combinada con factores como el alcohol, la velocidad y la fatiga al volante, incrementa las posibilidades de percances viales.

En 2023, con datos hasta noviembre, el 61% de las muertes en carretera ocurrieron en horarios nocturnos.

Durante los últimos cinco años, diciembre ha sido el mes más letal en tres ocasiones y el segundo más mortal en dos, con cifras que destacan:

• 2023: 69 fallecidos, el mes más mortal del año.

• 2022: 48 fallecidos, el segundo mes más letal.

• 2021: 50 fallecidos, el mes más mortal.

Las autoridades recalcan la importancia de cumplir con la Ley de Tránsito en todos sus extremos:

• Cinturón de seguridad: Es obligatorio para todos los ocupantes, sin importar la duración del trayecto.

• Dispositivos de retención infantil: Los menores de 12 años y con menos de 145 cm de estatura deben viajar en sillas o asientos especiales, ajustados a su peso y talla.

El incumplimiento de estas normativas no solo pone vidas en riesgo, sino que también conlleva sanciones severas:

• Multa de ¢123.000 por no usar o permitir que un pasajero no use el cinturón.

• Multa de ¢246.000 y 4 puntos en la licencia por no transportar adecuadamente a menores en dispositivos de seguridad.

Miranda enfatizó la necesidad de priorizar la seguridad, incluso en fechas festivas: “Ni la Ley de Tránsito se detiene, ni los accidentes dejan de suceder por ser Navidad. Es crucial ser responsables y tomar decisiones sensatas, especialmente cuando transportamos niños y familias completas”.

La Policía de Tránsito reitera que los accidentes no se toman vacaciones. Usar el cinturón de seguridad y respetar las normativas es vital para disfrutar de una Navidad segura.