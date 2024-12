El defensor tenía un acuerdo verbal con los morados.

A última hora Salazar es nuevo jugador de Alajuelense.

Redacción- Aaron Salazar se convirtió en nuevo jugador de Alajuelense, pero ¿Qué sucedió para que el defensor cambiara de rumbo en las últimas horas? El defensor tras finiquitar contrato con Herediano, ya contaba con un acuerdo verbal con el Saprissa desde hace varios días.

Según fuentes, algunas diferencias a última hora entre el zaguero y el cuadro morado al tener que realizarse unas pruebas médicas como requisito en la institución tibaseña fueron los motivos que rompieron el acuerdo.

El monstruo se filtró una información sobre un padecimiento con que cuenta el futbolista en una de sus rodillas. Posteriormente se le pidió que se le realizara una resonancia magnética en dicha rodilla, pero Salazar al no estar de acuerdo con la situación no asistió a las pruebas, las cuales estaban previstas para esta mañana a las 8:00 am.

La oferta formal del club manudo llegó en horas de la noche de ayer lunes y ante dicha complicación con Saprissa, el defensor terminó firmando por tres años con los rojinegros.

La ‘S’ buscaba un reemplazo en la posición del panameño Eduardo Anderson, con quien se ha complicado realizar la opción de compra con el club dueño de su ficha. Saprissa deberá ahora seguir tras alguna nueva opción en el mercado de cara al Clausura 2024.