El uruguayo es reconocido como una gran figura de la política latinoamericana

Redacción – El expresidente de Uruguay, José Mujica, de 89 años, ha anunciado públicamente que el cáncer de esófago que padece se ha extendido a su hígado y ha decidido no someterse a más tratamientos médicos.

En una entrevista con el semanario uruguayo Búsqueda, Mujica expresó con serenidad: “El cáncer en el esófago me está colonizando el hígado. No lo paro con nada… No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni la cirugía porque mi cuerpo no lo aguanta”.

Mujica, conocido por su filosofía de vida sencilla y su enfoque pragmático, ha tomado la decisión de retirarse de la vida pública para pasar sus últimos días en su chacra de Rincón del Cerro, Montevideo, junto a su esposa, Lucía Topolansky.

El exmandatario expresó su deseo de enfrentar esta etapa con tranquilidad y pidió a la sociedad que respete su privacidad: “Lo que pido es que me dejen tranquilo… Sinceramente, me estoy muriendo, y el guerrero tiene derecho a su descanso”.

José Mujica, quien ocupó la presidencia de Uruguay entre 2010 y 2015, es una figura emblemática en América Latina, admirado por su humildad, su estilo de vida austero y su compromiso con la justicia social. Durante su mandato, promovió políticas progresistas, como la legalización de la marihuana, el matrimonio igualitario y el derecho al aborto.

Su lucha por los derechos humanos y su capacidad para conectar con las personas más allá de fronteras ideológicas lo convirtieron en un referente global. Incluso después de dejar la presidencia, Mujica continuó participando en actividades políticas y sociales, aunque en los últimos años había reducido su agenda debido a problemas de salud.

Mujica enfrenta este capítulo final con la misma filosofía que ha guiado su vida, priorizando la paz, la dignidad y la aceptación de las circunstancias. “Hasta acá llegué”, afirmó con sencillez, en palabras que resonaron profundamente entre sus seguidores y admiradores en todo el mundo.

La noticia ha generado una oleada de mensajes de apoyo y reconocimiento hacia el expresidente, quien, pese a su retiro, deja un legado imborrable en la historia política y social de Uruguay y América Latina.

Mujica ha optado por despedirse en sus propios términos, demostrando una vez más el carácter que lo define como un “guerrero” que siempre ha enfrentado la vida y ahora la muerte con valentía y autenticidad.