Redacción- El Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario, ha emitido una alerta a la población costarricense sobre los riesgos del uso, consumo y promoción de productos como la Ayahuasca e Ibogaína con fines terapéuticos, debido a que estos no cuentan con el registro sanitario correspondiente.

Ayahuasca es una bebida psicoactiva obtenida de la mezcla de hojas y tallos de la planta Banisteriopsis caapi, que contiene un componente psicoactivo principal conocido como DMT (dimetiltriptamina), una sustancia controlada tanto a nivel nacional como internacional. Ibogaína, por su parte, es un alcaloide con efectos alucinógenos que puede inducir convulsiones, arritmias o incluso paro cardiorrespiratorio cuando se consume en altas dosis. Este compuesto se extrae de un arbusto africano, Tabernanthe iboga, originario del Congo y Gabón.

En varias zonas del país, se han reportado prácticas rituales que incluyen el uso de Ayahuasca e Ibogaína, las cuales se promocionan como “procesos de sanación” y se les atribuyen propiedades curativas. Sin embargo, el Ministerio de Salud recalca que tales prácticas no están autorizadas y representan un riesgo para la salud de las personas.

Normativa sanitaria vigente

Según la legislación nacional, cualquier producto que se utilice con fines terapéuticos debe cumplir con las normativas de fiscalización y registro sanitario. Los productos como la Ayahuasca o Ibogaína, al no contar con este registro, no han sido evaluados para garantizar su seguridad, calidad y eficacia. Por lo tanto, su consumo podría exponer a los usuarios a peligros desconocidos, ya que no se tiene certeza de su origen ni de las condiciones bajo las cuales han sido fabricados, almacenados o manipulados.

El Ministerio de Salud enfatiza que el uso de estas sustancias en «procesos de sanación» debe ser llevado a cabo únicamente por profesionales médicos debidamente autorizados y en establecimientos con certificado de habilitación para prestar este tipo de servicios.

Recomendaciones a la población