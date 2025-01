Redacción – El presidente de la República, Rodrigo Chaves, anunció hace escasos minutos el nombramiento de Marta Esquivel, expresidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), como la nueva ministra de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan).

El anuncio se realizó durante la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde el mandatario destacó las capacidades y la trayectoria de Esquivel, pese a la controversia que ha rodeado su figura en los últimos meses.

“Yo no voy a desperdiciar el talento de doña Marta, no voy a dejar que esa servidora pública valiente, indomable de la corrupción, querida por el pueblo de Costa Rica, admirable. Yo no voy a dejar que esos talentos se desperdicien“, afirmó Chaves durante su intervención.

El presidente calificó como una “persecución injusta” lo ocurrido con Esquivel tras su detención en septiembre pasado en el marco del Caso Barrenador, donde es investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricato.

El nombramiento de Esquivel genera reacciones mixtas en el ámbito político y social, ya que, si bien su experiencia es reconocida, las acusaciones en su contra aún no han sido resueltas judicialmente.

En las próximas horas, se espera que la nueva ministra de Planificación brinde sus primeras declaraciones sobre los retos y prioridades que enfrentará al frente de Mideplan.