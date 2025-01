Para este partido Keylor Navas no estará presente dentro de los jugadores convocados

Redacción – El Newell’s Old Boys, nuevo equipo de Keylor Navas, inicia su participación en el Torneo Apertura 2025 este jueves enfrentándose al Independiente Rivadavia.

El juego está programado para las 6:30 p.m. hora tica, generando gran expectativa entre los aficionados costarricenses que siguen al arquero tico.

Sin embargo, el acceso al partido será complicado para los costarricenses, ya que la transmisión oficial estará a cargo del canal TNT Sports, disponible únicamente en la plataforma MAX. Este servicio, por el momento, no opera en Costa Rica, lo que dejará a los aficionados sin la posibilidad de disfrutar del encuentro en vivo a través de canales locales.

Aunque los seguidores del guardameta esperan verlo en acción, Navas no estará disponible para el cuerpo técnico de Newell’s en este primer encuentro. El costarricense llegó a Argentina este mismo jueves por la mañana, por lo que no formará parte de la convocatoria. No obstante, se espera que sea presentado oficialmente ante la afición en el Estadio Marcelo Bielsa, generando una gran expectativa en Rosario.

La llegada de Keylor Navas a Newell’s Old Boys ha causado revuelo tanto en Argentina como en Costa Rica, donde miles de seguidores intentarán seguir de cerca su participación en este nuevo capítulo de su carrera. Aunque este debut no contará con el arquero, los fanáticos se mantendrán atentos a las redes sociales y resúmenes para no perder detalle del inicio de su nueva aventura en el fútbol argentino.

Por ahora, queda esperar su debut en cancha y posibles acuerdos futuros para que las transmisiones de los juegos del equipo rosarino lleguen al país centroamericano.