Hasta el momento no ha habido declaraciones de ninguna de las partes

Redacción – El presidente del Club Sport Herediano, Jafet Soto, está nuevamente en el foco público tras protagonizar un enfrentamiento verbal con un oficial de la Policía de Tránsito, según muestra un video que circula en TikTok.

El material, compartido por el usuario @fusion88store, registra un intercambio tenso entre Soto y el oficial, donde también interviene una mujer a la que Soto llama “mami”.

Durante el altercado, se escucha al oficial advertir a Soto: “No me falte al respeto. Yo lo educo.” A lo que el dirigente responde: “A mí no me eduque.”

Según la publicación original, el conflicto no se originó directamente con Soto. El altercado habría iniciado cuando un conductor que manejaba un vehículo de su propiedad fue detenido en un retén al no portar un documento requerido.

Ante esto, Soto habría acudido al lugar tras ser notificado, momento en el cual ocurrió el intercambio de palabras con el oficial.

El hecho se suma a otros episodios que han marcado la trayectoria de Soto, conocido tanto por su liderazgo en el ámbito deportivo como por su carácter directo y las controversias que suele protagonizar en situaciones públicas.

Por ahora, ni Soto ni las autoridades de Tránsito han emitido declaraciones oficiales. Mientras tanto, el video continúa generando reacciones divididas en redes sociales, con opiniones enfrentadas sobre la actuación de ambas partes involucradas en el incidente.