Soto afirma que ellos trabajan con amor y pasión por el club

Redacción – El gerente general del Team, Jafet Soto, dio la cara y señala que ellos ganan tres o cuatro veces menos que Liga Deportiva Alajuelense.

Jafet Soto atacó con todo a Agustín Lleída, que desde hace unos días atrás ha atacado con todo al directivo florense, que este lunes aprovechó para tirar con todo.

Soto le pidió a la afición manuda exigirle al gerente deportivo ibérico, que mientras él trabajaba en fichajes del Team, Lleída tomaba un avión para España.

Fiel a su estilo, el polémico directivo dejó claro que el éxito del cuadro rojiamarillo se debe al gran trabajo que realizan a lo interno del campeón nacional.

Los florenses ahorran costos, gracias a que tienen 14 personas en la parte administrativa, mientras en Alajuelense cuenta con más de 35 personas.

El polémico directivo rojiamarillo señala que ellos ganan mucho menos, pero la diferencia es que en el Team realizan un trabajo con amor y pasión.

«Mientras otros descansan, nosotros trabajamos, ahí está la diferencia, no necesitamos vender más camisas, necesitamos vender, porque ganamos tres o cuatro veces menos, pero hacemos las cosas con 10 veces más pasión.

Nosotros si lo tenemos acá. Nosotros nos identificamos, porque aquí crecimos y nacimos. Ustedes tienen esa gente liguistas y ojo no son amigos míos.

Señores póngalo a trabajar, exíjanle. No firmó con Aarón Salazar porque tenía contrato, me le llenaron la cabeza al papá y ahora sale diciendo que yo hablé con este y este. Yo no tengo la culpa, yo no hablo, ellos me llaman.

Yo no tengo la culpa que ellos quieran pelear títulos, que se sientan respaldados por un director general y un junta directiva. Yo no he visto a nadie apoyando a Adonis Pineda. Acá ofrecemos estabilidad», confirmó Soto Molina.

El florense reveló que en la institución demandarán a un programa deportivo por unas desafortunadas declaraciones hacia el campeón nacional.

Además, Soto confirmó que Liga Deportiva Alajuelense está negociando con un preparador de porteros del Pachuca, por lo que Wardy Alfaro tendría sus días contados.