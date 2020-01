Piden que espacio donde esté Capi, en la casa cuna, no tenga gradas

Redacción – «Capitán» es un perrito que -afortunadamente- cayó en manos de los rescatistas Fuerza Animalia que ahora piden la colaboración de la ciudadanía para conseguir una casa cuna donde le den mucho amor.

A «Capi» le tuvieron que operar una pata trasera y le amputaron la otra porque fue gravemente herido, aparentemente de forma accidental, por una motoguadaña en Upala en noviembre.

Luego de dos meses de la operación, este perrito ha estado en recuperación y en fisioterapias; sin embargo, sus rescatistas buscan una casa cuna para que él permanezca mientras se recupera para darlo en adopción.

Así estaba Capi herido en Upala

La idea de las casas cuna es que una familia o una persona alberga al perro en su hogar, lo cuida, lo alimenta y le da mucho amor mientras es adoptado. Los gastos corren por cuenta de Fuerza Animalia.

Incluso, ellos ofrecen el traslado hasta las fisioterapias en caso de ser necesario.

«Estamos teniendo el problema de que él no está subiendo de peso y no hemos detectado por qué. Capi ahorita pesa 14 kilos y debería pesar unos 20, pero igual él es muy feliz, como si nada le hubiera pasado», explicó la rescatista María Jesús Mesalles.

Eso sí, la casa cuna de Capitán debe ser apta para él, pero ni así se piden lujos: lo ideal es que no tenga gradas para que él no tenga que hacer mayor esfuerzo físico, además de que pueda permanecer en una zona donde no se le permita subir a sillones o camas.

Él tiene su propia camita, cobijita, tazas de comida y alimento para irse hasta su casa cuna, pero necesita que sea una acondicionada para que él pueda permanecer en reposo.

Capi se lleva muy bien con las personas y con otros animales.

Si usted está interesado en apoyar a Capi, puede comunicarse con Fuerza Animalia a través de Facebook.

Además, puede hacer donaciones y así ayudar a otros animalitos que son atendidos por esta fundación.

¿Cómo colaborar?

Cuentas bancarias:

Asociacion FUERZA ANIMALIA

Cédula jurídica 3-002-743487

fuerzaanimalia@gmail.com

SINPE MÓVIL: 8503-1771 BAC colones

932607930

SINPE: 10200009326079302

IBAN: CR32010200009326079302 BAC dólares

932607922

SINPE: 10200009326079221

IBAN: CR85010200009326079221 BCR colones

001-0439326-0

SINPE: 15201001043932604

IBAN: CR31015201001043932604 BN colones

100-01-137-001723-8

SINPE: 15113710010017231

IBAN: CR68015113710010017231 PayPal

paypal.me/marceac