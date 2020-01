Usuarios de redes afirman que es maltrato animal

Lugareños defienden la tradición

Redacción – Algunos costarricenses usuarios de redes sociales han demostrado su respeto hacia los animales y se manifiestan enfurecidos por una burra que fue ridiculizada en las Fiestas de Santa Cruz.

Desde tempranas horas de la mañana, esta burra fue exhibida como un payaso en medio de gran cantidad de personas.

Con su piel pintada y cargando hasta una placa vehicular, el animal paseó por diferentes calles de la zona para «repartir guaro» a quienes madrugaban para participar en la actividad.

Incluso, hasta le pusieron lentes de sol y le pintaron el cabello de diversos colores. Esas son las razones por las que una publicación de la página oficial de Facebook de las fiestas se llenó de comentarios negativos.

Desde la organización de las fiestas dijeron lo siguiente:

«Íbamos a contestar cada mensaje negativo ,pero la verdad a como hay gente que de verdad se preocupa por los animales, también vemos mucha gente que simplemente busca para ellos la atención que la burra sí tiene. El animal se cuida de principio a fin, el señor de sombrero es su dueño que no se le despega, se alimenta, simplemente se anda paseando».

Si bien es cierto que el dueño no se le despega, los comentarios apuntan a la cantidad de gente que rodea a la burra, lo que le genera un alto nivel de estrés porque a ningún animal -o persona- le agrada la idea de sentirse estrujado por los demás, pues los equinos no son animales acostumbrados a estar rodeados de tal cantidad de personas.

«(…) la próxima que sean los burros fiesteros, sean ustedes los protagonistas, a ver si les parece tan satisfactorio», comentó el usuario de Facebook, Kevin Esquivel.

«No veo como muy correcto utilizar el pobre animal para dar alegría a cientos de personas y más si el licor está de por medio…», escribió Josué Martínez.

Eso sí, otros defendieron que a la burra le daban comida y agua durante el trayecto y que, aparentemente, los productos con los que la pintaron no contienen químicos para no afectar su salud.

«Muy bonita la tradición, lo único que sí no me parece, es que en ocasiones al animal no lo dejen ni respirar, lo digo porque estaba como que muy rodeado, pero ya es algo que no se podrá evitar, todos quieren ser partícipes de la actividad», escribió Melanie B. Ruiz.

Por otro lado, hay otros comentarios que defienden la tradición y respaldan el amor que le tiene la comunidad a esta burra.

Si un animal presenta heridas o algún tipo de condición que perjudique su salud durante recorridos públicos en topes o corridas de toros, pueden ser decomisados por el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa).

Fotos tomadas de la página de Facebook de las Fiestas de Santa Cruz