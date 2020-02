La Tricolor quedó fuera de Tokio 2020

Redacción – La estratega de La Sele, Amelia Valverde, cree que el fútbol femenino es un país que debe seguir creciendo y avanzando por el bien de Costa Rica.

La Tricolor quedó fuera de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, luego de haber perdido 1-0 ante Canadá en las semifinales del Torneo Preolímpico de Concacaf.

Ese resultados apagó las ilusiones de las jugadoras nacionales, que tendrán que conformarse con ver las próximas olimpiadas por televisión.

A pesar de lo sucedido, muchos ticos están orgullosos de la gran actuación de La Sele, que demostró el fútbol femenino ha crecido con pasos agigantados en el país.

Amelia es consciente de ello y afirma que solamente queda seguir creyendo en las grandes condiciones de las futbolistas costarricenses.

La entrenadora del combinado patrio señala que hay un gran proyecto con las selecciones femeninas, por lo que tiene duda que los buenos resultados llegarán.

«Hay todo un proyecto de selecciones femeninas, si bien es cierto se confirmó el fogueo ante Brasil que lo tomamos con seriedad. Pero también tenemos un Mundial Sub 20 que preparar en la parte deportiva.

Tenemos un fogueo Sub 17, que sale la próxima semana para Europa. Un premundial Sub 17, tenemos dos torneos Sub 15. Para selecciones femeninas en general tenemos la agencia bastante llena.

El fútbol femenino en Costa Rica ha vivido un cambio. Para nosotros no queda más en seguir creyendo, que es un tema país, intentando competir, estamos en una de las eliminatorias más complicadas a nivel Mundial».

La Sele femenina enfrentará el próximo 8 de abril a la Selección de Brasil, que vendrá con todas sus estrellas para el amistoso que se realizará en el Estadio Nacional.

Este compromiso ante las brasileñas podría ser el adiós de Shirley Cruz de la selección, debido que la futbolista de La Liga valora su retiro del combinado patrio.