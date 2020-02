OIJ desmiente autenticidad de alerta

Redacción- Un mensaje que circula en WhatsApp en el que se hace un llamado a estar alerta ante la llegada de una mafia al país, es completamente falso.

Según dijo el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), hasta ahora no han recibido ninguna alerta de este tipo.

En el mensaje se indica que es un banda dedicada al robo de menores para vender sus órganos.

Además, se indica que se han encontrado cuerpos de menores «totalmente vacíos, sin órganos», información que también es falsa.

«Ya basta no mas niños desaparecidos a toda la población en general se les pide compartan este informe, no se queden callados nuestros hijos corren peligro», se señala en el mensaje.

Aquí el mensaje falso completo:

Se les informa a todos los estados que pasen este aviso a sus familias, maestros de estancias infantiles, kinders, primaria y de escuelas de nivel medio superior, que por favor estemos todos alerta con el cuidado y seguridad de los niños y jóvenes de ambos sexos ya que ya está confirmado la entrada de una poderosa Mafia al País, dando a conocer que esta fuerte mafia, se dedica al tráfico de organos ya que los informes de estos últimos días han sido niños desaparecidos de entre 2 y 14 años de edad a quien en algunos casos ya fueron encontrados estos pequeños sin vida y con caracteristicas de extracción de organos, ya que se encontraban abiertos de la parte del abdomen y totalmente vacios por dentro.

No podemos permitir que esto siga pasando por lo que se les pide a todas las personas se mantengan alerta con sus hijos y conocidos, no pasando por alto extrema alerta y tomar medidas de seguridad. Los informes de alerta cubren todo el pais poniendo con mayor alerta

Ya basta no mas niños desaparecidos a toda la poblacion en general se les pide compartan este informe, no se queden callados nuestros hijos corren peligro. Se les recomienda tomar las siguientes medidas de seguridad:

⭕ NO SAQUEN

A LOS NIÑOS A LA CALLE A SOLAS, PONGANSE DE ACUERDO CON OTRO FAMILIAR……

⭕SI LO TIENES QUE IR A DEJAR A LA ESCUELA SIEMPRE ACOMPAÑADA.

⭕NO LOS PIERDAS DE VISTA SI ESTÁN EN ALGÚN EVENTO ESCOLAR NO LOS PIERDAS DE VISTA.

⭕NO LO SUELTES DE LA MANO EN LA CALLE .

⭕LLEGA PUNTUAL A LA ESCUELA POR TUS HIJOS.

⭕NO LO MANDES SOLO A NINGÚN LADO, POR MUY CERCA QUE ESTE EL LUGAR A DONDE VA.

⭕DEJA TU CELULAR Y TOMALO DE SU MANO, QUE NO TE DISTRAIGA EL CEL.

⭕MIRA POR TODOS LADOS A CADA MOMENTO.

Si no tienes hijos comparte, esta información podrías ser tu la víctima o algún ser querido.

#COMPARTAN, PUEDE SER TU HIJO, SOBRINO O VECINO. ENCOMIENDASELO A DIOS, PERSIGNALO.