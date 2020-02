En el Palacio de los Deportes, Heredia

Redacción- El Clasificatorio Continental Preolímpico de Para Taekwondo y de Taekwondo Costa Rica 2020, se realizará del 10 al 12 de marzo en el Palacio de los Deportes, Heredia.

Allí se disputarán 22 plazas para las Olimpiadas de Tokio 2020 (16 de taekwondo y 6 de para taekwondo).

Participarán más de 3.000 personas provenientes de 40 países entre deportistas, entrenadores, réferis, delegados, autoridades y acompañantes.

El presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, firmó el decreto Nº 42210-MP-MD “Declaratoria de Interés Público del Evento Pan Am Qualification Tournament For Tokyo 2020 Olympic Games & Pan Am Qualification Tournament For Tokyo 2020 Paralympic Games”.

La disposición señala que, las dependencias del sector público y privado podrán contribuir con recursos económicos, en la medida de sus posibilidades.

También, el 13 y 14 de marzo se realizarán por primera vez en Costa Rica el G-2 Costa Rica Taekwondo Open, con la participación de atletas del mundo provenientes de más de 60 países.

Además, el domingo 15 habrá un encuentro que concluirá con el Festival de Cintas.

Por otra parte, cinco taekwondistas buscarán una plaza para representar a Costa Rica a los juegos olímpicos de Tokio realizaron una demostración de cara al preolímpico.

Se trata de Andrés Molina, Juan José Soto, Neshy Lee Lindo, Heiner Oviedo, Katherine Alvarado.