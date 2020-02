Big Mac llegó a 140 en primera división

Redacción – El delantero de Alajuelense, Jonathan McDonald, asegura que jugar en La Liga es algo que genera mucha presión, debido que es un club que exige títulos.

Pese a la sequía de seis años que atormenta a la institución, el ariete señala que los jugadores deben ser auto exigentes siempre por lo que representa La Liga.

Jonathan salió molesto en el juego ante Grecia, pese que el cuadro erizo goleó 5-1 a los de Occidente. ¿La razón? El futbolista que es mejor corregir ganando, que perdiendo.

Bajo ese argumento, el atacante señala que ellos siempre deben ser contundentes, ya sea en un partido oficial o hasta en un entrenamiento.

Por ello, el resultado obtenido ante los helénicos no es casualidad, debido que en el grupo tienen claro las exigencias de siempre: ganar y convencer a la afición.

McDonald conversó con la prensa tras el compromiso ante los de Occidente y dejó claro que deben ser fuertes mentalmente para poder salir adelante.

«Tenemos que ser auto exigentes, porque si no lo exigimos nosotros a lo interno no hay nadie más que nos exija. No pueden venir ni lo periodistas y el aficionado presiona.

Tenemos que ser más contundentes y es mejor corregir ganando, que corregir perdiendo, porque el ánimo no está tan bueno como para recriminarnos cosas.

Hay que ser fuertes mentalmente, más que ahora no andamos bien como el semestre pasado, que fue un arranque muy demoledor.

Estamos en La Liga, somos un club que nos exige títulos y si no lo hacemos en partido o jugadas claves en un momento que el partido este resuelto,

No va haber ni la tranquilidad ni la confianza. Hay que ser auto exigentes con nosotros mismos. En el último Clásico no estuve y es un juego que soñé desde niño».

En el juego ante los griegos, McDonald escribió su nombre en letras de oro del fútbol nacional, debido que alcanzó la cifra de 140 goles (123 con La Liga y 17 con Herediano).

Esa cifra coloca al atacante erizo como el noveno máximo romperedes en la historia del balompié tico. Ese hito motiva de gran forma a McDonald de cara al Clásico Nacional.