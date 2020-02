Alvarado estuvo casi cinco minutos en cadena nacional

Redacción – El presidente de la República, Carlos Alvarado, reconoció esta noche en cadena nacional, que su equipo incurrió en múltiples errores, durante la conformación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos.

Las declaraciones las da luego de que los diputados le solicitaran esta tarde, que brindara explicaciones en el congreso y se interpusieron dos denuncias ante la fiscalía.

Por un período cercano de cinco minutos, Alvarado le dio explicaciones a los ticos en una cadena nacional, donde esclareció las inquietudes de la población nacional.

«¿Con qué datos no trabajó este equipo? No tuvo acceso, ni podía tener acceso por ley, ni era de interés público, que tuviera acceso a registros de índole personal.

Tales como llamadas telefónicas, redes sociales, información financiera, ni tributaria, ni expediente médicos, ni nada que viole la privacidad de las personas.

Eso nunca sucedió ni lo permite nuestro marco legal, ni tampoco nos interesa. No era un secreto pero debemos reconocer que la información no tuvo un alcance necesario a toda la población. Quiero ser categórico, de que aquí no ha sido mala fe. Por eso, este lunes recibimos y dimos explicaciones a la defensoría de los habitantes y a la agencia de protección de datos de los habitantes.

Además, nos hemos puesto a la disposición de la fiscalia y la procudaduría de la ética para lo que se requiera. Tomar decisiones a partir de datos y de análisis de informaciones con todas las garantías es una necesidad de cualquier gobierno en el siglo XXI».

Presidencia señaló que mediante esta dinámica, pretende aclarar a la ciudadanía que no hay irregularidad ni intentos de «espionaje» con la creación de UPAD.

La defensora de los habitantes, Catalina Crespo, indicó que hay muchas dudas en torno a la creación de Unidad Presidencial Análisis de Datos.

Cadena Nacional: Decreto relativo al equipo de análisis de datos La mejor política pública, la libertad y el respeto a la privacidad de las personas, son valores de este gobierno y de nuestro país. Quiero señalar, con toda claridad, que en materia del decreto relativo al equipo de análisis de datos se cometieron errores y por eso ordené corregir de inmediato esta situación, derogando el decreto.Quiero ser igualmente categórico en que aquí no ha habido mala fe. Por eso, este lunes recibimos y dimos explicaciones a la Defensoría de los Habitantes y a la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes, y antes de eso ordené que se detuviera todo trabajo de análisis de datos para que se pueda evacuar con amplitud cualquier duda.Hemos rectificado y por eso he querido darles una explicación a ustedes. Gracias por escucharme. Posted by Carlos Alvarado Quesada on Monday, 24 February 2020