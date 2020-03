Redacción. El diputado del Partido Unidad Social Cristiana, Rodolfo Peña, denunció esta tarde que existía un filibusterismo político por parte del Partido Acción Ciudadana.

«Hice la denuncia de que existía un call center que operaba en el edificio Lahner, con cinco funcionarios en planilla de Casa Presidencial y que ganaban en promedio dos millones de colones, el jueves y el viernes, me desconvocaron un proyecto de ley que yo impulso que traería muchísimas ventajas a la provincia de Guanacaste y es el #21050 que modernizaría los proyectos de Papagayo».

El diputado le pidió al Presidente que así no se juega y que «puede tener por seguro que con eso, no lo van a callar, esas presiones en Guanacaste no se acostumbran y que ahora con más gana le entra a seguir con las averiguaciones», destacó.

La Casa Presidencial emitió un comunicado de prensa en el que evidencia que dicha oficina sí existía y que era para realizar estudios de opinión pública por medio de llamadas telefónicas sobre realidad nacional, políticas públicas, proyectos de ley, gestión del gobierno, entre otros.

La ley que desconvocó el Poder Ejecutivo del diputado Peña, pretende el desarrollo y ejecución del proyecto turístico de Papagayo, que se realizará en Bahía Culebra, provincia de Guanacaste por medio del Instituto Costarricense de Turismo, el cual deberá iniciar un procedimiento administrativo o gestionar un Proyecto de inversión sobre los inmuebles que adquiridos para el desarrollo del proyecto de Bahía Culebra.