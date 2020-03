En Herediano elogiaron a Bejarano

Redacción – El lateral derecho del Team, Keysher Fuller, cree que Henry Bejarano es de los mejores árbitros del país y por ello, no es casualidad que tenga gafete FIFA.

Fuller lleno de elogios a Bejarano, que ha estado en el ojo de la polémica por su pésimo desempeño en el compromiso entre Herediano vs La Liga.

Keysher señala que siempre se va hablar del arbitraje, ya que solamente cuando benefician al Team hablan todos los medios de comunicación y aficionados.

Pero cuando no es así, no dicen nada. A pesar de ello, Fuller señala que en el plantel liderado por José Giacone están más enfocados en lo que se haga en la cancha.

El futbolista considera que Bejarano no es un mal árbitro, ya que por algo cuenta con gafete FIFA para impartir justicia en partidos internacionales.

«Para mí Henry Bejarano es de los mejores árbitros del país, es gafete FIFA y no cualquier árbitro lo es, hay que respetarlo, no hay que maltratar ni nada.

Porque siempre se va hablar del arbitraje. Cuando nos benefician todos hablan, pero cuando no nos benefician ahí no dicen nada, pero bueno no pasa nada».

El defensor florense está muy feliz con el nivel del plantel, ya que en 14 jornadas transcurridas del Clausura 2020, todavía no conocen la derrota.

En el presente certamen, Fuller contabiliza un total de 725 minutos en ocho partidos, que lo colocan como uno de los hombres de confianza de Giacone en el Team.

Declaraciones dadas a Diario Deportivo CR