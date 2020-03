AM Prensa solicitó la entrevista tal y como lo pidieron en Presidencia

Redacción – Pese a que afirmó atender a los medios de comunicación, la ministra de Comunicación, Nancy Marín, negó entrevista a AM Prensa, donde se le ofrecieron diferentes opciones para lograr agendarla.

El objetivo de la entrevista era aclarar dudas de los ciudadanos y del medio para poder informar con los detalles correctos y veraces sobre el tema.

Si bien se sabe que el gabinete tiene una agenda apretada, Marín fue la que ofreció atender a los medios luego del altercado cuando los periodistas la irrespetaron y ella se enojó en Presidencia.

«He estado a disposición de los colegas», dijo antes del altercado.

En esa conferencia, donde el presidente únicamente atendió a dos medios, la ministra accedió a atender las múltiples preguntas de la prensa.

Ella empezó a contestar las consultas, hasta que la situación se salió de control con faltas de respeto.

En ese momento, ella misma dijo «con mucho gusto, sacamos una entrevista puntal con cada medio».

De la misma forma, Marín lo publicó en sus redes. Por parte de este medio, ya se había enviado la solicitud de la entrevista para jueves o viernes.

La periodista de Presidencia encargada de agendar las entrevistas, comunicó que, para ayer miércoles, únicamente había espacio para después de las 5:00 de la tarde.

Este medio, sin negar ese espacio, preguntó por la disponibilidad del jueves. No obstante, horas después llegó el siguiente mensaje:

La periodista, de forma amable, volvió a consultar si había espacio para hoy jueves. Eso en horas de la tarde del miércoles.

Luego de consultar un par de veces más, la periodista comunicó la directriz de Nancy Marín de que ya no se van a referir más al tema.

Es decir, la ministra faltó a su palabra. Aseguró que ha estado a disposición de la prensa y que atendería a cada medio que así lo solicitara; sin embargo, así no fue.

Entonces, la ministra de Comunicación no se va a referir al tema que actualmente genera mayor debate público, legislativo y hasta judicial.

Se entiende que la agenda se haya llenado para el miércoles, pero lo correcto y justo, en un tema de rendición de cuentas y atención a la prensa, es agendar para después a los que quedaron pendientes y que enviaron la solicitud.

Pese a que AM Prensa insistió, no se obtuvo más respuesta. Nancy Marín no atendió a este medio para aclarar dudas importantes que no iban a irrespetarla ni a afectar la investigación de la Fiscalía.

Cabe destacar que este medio apunta al respeto al momento de las entrevistas y defiende el derecho que tiene tanto el periodista como el entrevistado. No se justifica ningún acto de irrespeto en ningún ámbito.

Algunas de las consultas eran:

¿Quién redactó el decreto ejecutivo que le dio pie a la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD)?

2. ¿Quién ideó el plan de crear la UPAD?

3. ¿Quiénes tenían conocimiento de la UPAD? Se sabe que la ministra de Educación sí y el de Seguridad no. ¿Quiénes más?

4. El entonces viceministro Juan Alfaro presentó su renuncia porque se utilizó su nombre sin autorización para temas UPAD. ¿Cómo procede Presidencia ante este caso?

5. ¿Hubo falsificación de firmas y se utilizaron nombres sin autorización?

6. ¿Usted considera, como experta en comunicación, que ha habido una estrategia efectiva ante la situación que enfrenta el gobierno por la UPAD?

7. ¿Por qué el presidente no ha atendido a la prensa en conferencia de al menos una consulta por medio?

8. ¿La Unidad se creó con base a la ley y de manera pública como lo había señalado anteriormente, Víctor Morales que “nunca fue secreto, que no estuvo en la clandestinidad, que ha sido pública, y colgada también en una página pública, de acceso a quienes la quisieran consultar»?

9. ¿Por qué 5 de sus 8 investigados se han visto acorralados a renunciar a sus cargos? Incluso dos debieron ser reubicados y solo el presidente por su inmunidad es el único que se ha mantenido en su jerarquía.

10. ¿El grupo de asesores realizaban actos a las espaldas de los jerarcas para poder obtener los datos para la UPAD?

11. ¿Por qué nunca se informó debidamente la operación de la UPAD? Porque debería ser un tema público.

12. ¿Cree que, de haber informado sobre la UPAD, se hubieran evitado la situación actual?