TSE podría retirarle sus credenciales

Redacción – El regidor suplente de San Carlos, Kenneth González, causó indignación en sus redes sociales tras una publicación homofóbica, donde les desea la muerte por Covid-19 a las personas de la comunidad LGTBI.

El comentario lo hizo en su perfil de Facebook el 27 de marzo anterior y San Carlos Digital expuso la publicación.

«¿Dónde están metidos toda esa sarta de enfermos sexuales llamados LGTBI? Espero se los lleve el Covid-19 (SIC)», escribió González en la red social.

En un momento de crisis, donde el país debe permanecer unido para no lamentar fallecimietos, el regidor no midió las consecuencias de sus palabras.

Por esa publicación, el grupo Familias Sancarleñas Diversas plantearon una denuncia enviada al Concejo Municipal, donde posteriormente los regidores la trasladaron a las autoridades del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Desde el TSE, el letrado Andrei Cambronero confirmó a AMPrensa.com que la denuncia se estará tramitando hasta el próximo 13 de abril, día del retorno de labores de la institución.

Aclaró que la cancelación de credenciales de funcionarios municipales de elección popular sería, eventualmente, la sanción disciplinaria para González porque es competencia del TSE y el Concejo Municipal es el que definiría otro régimen correctivo ajeno al trabajo del TSE.

«Habría que determinar si esas acciones que se le atribuyen al funcionario, comportan o no una solicitud de cancelación de credenciales por una causal que esté expresamente prevista en la legislación costarricense», indicó Cambronero.

Cabe destacar que, hasta la reapertura del TSE -que cerró por la emergencia nacional-, desde el TSE podrán analizar el caso para determinar si corresponde aplicarle la sanción específica anteriormente mencionada o si le corresponde al Concejo Municipal.

No se arrepiente de desear la muerte por Covid-19

Desde San Carlos Digital le preguntaron por qué eliminó la publicación de su perfil de Facebook, a lo que respondió que no está arrepentido.

«Cuando uno hace esos comentarios, una parte de esa población tiende a tomarlo como algo politiquero hasta para hacer campaña política, para desviarse del tema. Cuando yo lo elimino, lo hago horas o días después, ya cumplió el cometido. Por eso lo eliminé, no es porque me estoy arrepintiendo de lo que dije», expresó.

También González resaltó que lo hizo porque está enojado con un sector de esa población por un tema de aborto, que no tiene que relación directa con asuntos propios LGTBI.

«Primero que nada, ese comentario es una posición muy personal y no como se ha querido decir, que representa a la Municipalidad de San Carlos. Yo no estoy publicando nada en ningún perfil del municipio. Y sí, lo hice porque estoy muy molesto con un sector de esa población, que se ha encargado durante meses de estar diciéndole a la gente, a mi entender, que es bueno o que saludable, o algo así, de que se puede matar a un inocente, a un no nacido, es decir, están a favor del aborto, yo estoy totalmente en contra del aborto (…)», dijo al medio local.

Además, ese medio lo encara y le pregunta que por qué dice que ojalá mueran de este virus respiratorio, a lo que él lo relacionó con la catástrofe que ha causado el Covid-19 alrededor del mundo.

Sin embargo, no existen estudios científicos o sociales de tal grado que evidencien que el aborto o la comunidad LGTBI hayan causado tal nivel de crisis en el mundo.

«¿Qué es el Covid? ¿qué trajo a la humanidad? Muerte, destrucción, hambre, importencia y un sinnúmero de cosas, prácticamente nada bueno, entonces que se vayan con esa parte, que se vayan con lo que ellos piensan, con lo malo, con lo nefasto que para mí eso es el Covid, a eso me refiero», agregó.

Las autoridades sanitarias han hecho un esfuerzo muy grande para evitar más contagios y muertes en Costa Rica, sin importar las creencias, inclinación política, orientación sexual, color de piel, cultura, etc.

El tema de salud pública es sin discriminación, para proteger a todo el país de las lamentables muertes que puede causar el coronavirus.