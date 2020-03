Redacción. La diputada del Partido Liberación Nacional, Silvia Hernández, aseguró que el Partido Acción Ciudadana (PAC) está dinamitando los puentes con este Congreso.

«El Gobierno considera que todo es culpa de la prensa, de la oposición, de los sectores económicos, pero nunca tiene la capacidad de ver hacia dentro», destacó.

Aseguró que no se puede dar vuelta a la página cuando no hay confianza, cuando los puentes se dinamitan y cuando no hay capacidad que ver hacia dentro, esto es un llamado a las nuevas autoridades para que comiencen a construir los puentes, que ya están dinamitados por el mismo Gobierno.

La diputada defendió el trabajo que ha realizado la Asamblea Legislativa.

Hernández manifestó que felicitaba a Rodolfo Méndez Mata, ministro de la Obras Públicas y Transportes, por ponerse al frente de un equipo para reestructurar este Gobierno, pero que criticaba el hecho de que se le pusiera como plazo dos meses.