Redacción- Doctores de nacionalidad cubana fueron recibidos con muchos aplausos a su llegada a Italia con el objetivo de luchar con el Covid-19.

La difícil situación que atraviesa el país europeo ha generado que doctores de distintas partes del mundo se manifiesten y refuercen al golpeado país europeo.

En este caso, tan solo 52 personas, divididas entre doctores y enfermeros, llegaron a la zona de Lombardía, la cual es de las más afectadas por el coronavirus.

No obstante, este personal de salud que llegó desde el país caribeño tiene gran experiencia en luchas de otras pandemias, como el caso del Ébola.

La trágica situación que vive Italia actualmente ha generado que los sistemas de salud colapsen y no se pueda atender a la totalidad de personas en el tiempo adecuado.

Por eso mismo se dio la llegada de los especialista de Cuba, quienes se unen a también el solidario gesto realizado por 12 expertos de salud de China.

Italia no es el único país que se ha visto beneficiado con la llegada de estos doctores provenientes de Cuba.

Puesto que otros grupos de doctores han viajado a países como Surinam, Nicaragua, Venezuela y Jamaica para intentar evitar que se produzca una gran cantidad de muertes.

En total, son 37 los países que han recibido ayuda por parte del estado cubano en temas de salud a lo largo de esta pandemia con el Covid-19.

Cub cerrará sus fronteras mañana martes para mantenerse en la línea que han manejado distintos países de la región, no obstante también deben coordinar la salida de aproximadamente 60 mil turistas que se encuentran en la isla.

Cuban doctors arriving into Italy to support the fight against Covid-19. Throughout most pandemics of the 21st century Cuban doctors have been at the forefront of the medical response, no matter what the country. pic.twitter.com/DxiVLWMeIT

— Frankie Leach (@francesleach_) March 22, 2020