Trabajo, unión y solidaridad es lo que promueve Alvarado

Redacción – El presidente de la República, Carlos Alvarado, le pide a la población costarricense señalar a todas las personas que buscan dividir a Costa Rica.

Alvarado informó al país que las pruebas para detectar el Covid-19 en suelo nacional serán realizadas por científicos locales.

Esa gran noticia genera gran alegría en la ciudadanía y el gobierno, que deben unirse más que nunca para poder vencer a la pandemia del coronavirus.

Este 23 de abril se alcanzaron 687 contagiados por Covid-19. Ante ello, Alvarado aprovechó para pedir unión y conformar un solo equipo: Costa Rica.

Carlos Alvarado hizo el comentario luego de que observara diferentes movimientos de desinformación y de intereses no nacionales en un sector de la población.

Ante esa situación, el mandatario le pidió a los ticos en conferencia de prensa señalar a las personas, que buscan dividir a la nación.

«Al Covid-19 lo vencemos trabajando como un solo equipo, el equipo Costa Rica, Todos juntos como lo demuestran las universidades, los ministerios y las instituciones públicas, tenemos que unirnos para enfrentar los problemas.

La pelea es contra los problemas. En días recientes he visto manifestaciones que procuran la polarización, buscar la división y el desencuentro. Se han dicho muchas cosas.

Presuntos grupos que de manera unilateral buscarían dar solución y eso genera división. También con pesar he visto motivación para buscar esto con fines no nacionales, si no políticos y he visto motivación de desinformar.

Eso me duele porque no suma al esfuerzo país de unión, como esto tan maravilloso que se está anunciando hoy. Tenemos un país capaz de desarrollar sus propias pruebas.

También si no nos cuidamos somos un país que podría dividirse. El 4 de mayo daré nuevas medidas. Hemos avanzado en los apoyos sociales. Señalemos a quienes buscan dividirnos, no estoy menguando el debate.

El interés superior es uno y se llama Costa Rica. Estamos en una emergencia, en una pandemia, nunca entre nosotros mismos. El 27 de abril anunciaremos nuevos pasos en busca de una nueva normalidad».

El próximo lunes 27 de abril, el presidente le anunciara al pueblo costarricense nuevas medidas para poder enfrentar la pandemia del Covid-19.