Redacción. El congresista del Partido Unidad Social Cristiana, Rodolfo Peña, aseguró que se le debe de tener cuidado si se va a solicitar un préstamo al Fondo Monetario Internacional (FMI).

«Es necesario analizar las condiciones porque el FMI no da créditos así no más y no aprobaremos otro nuevo impuesto que golpee a los costarricenses», destacó.

El diputado aseguró que después de la pandemia se va a vivir una crisis financiera porque el déficit fiscal está en 8% y algunos economistas están hasta planteando 11%.

La misión del FMI sostuvo también reuniones con Bernardo Alfaro, superintendente General de Entidades Financieras (Sugef) y con los equipos técnicos del Banco Central y del Ministerio de Hacienda.

El equipo del FMI es liderado por Inci Otker, directora de la División de Centroamérica del Departamento del Hemisferio Occidental.

La línea de financiamiento proveería un solo desembolso por $508 millones, y los recursos se dirigirían al Gobierno Central.

Precisamente, este 16 de abril dicho organismo internacional informó de que más de 90 naciones han solicitado esa línea de financiamiento.