Redacción – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aplaude por Twitter el golpe de los guardacostas estadounidenses hacia una embarcación narco con cargamento de cocaína para ese país.

A raíz de la noticia, Trump escribió en Twitter que las guardias militares en el Caribe y Pacífico Oriental continuarán para alejar las amenazas de droga.

El barco pesquero, con bandera costarricense, fue ubicado en aguas internacionales del Océano Pacífico frente a América Central.

La embarcación de pesca se llama Amanda M, registrada en Costa Rica, con cuatro presuntos contrabandistas y recibió autorización para abordar la embarcación.

My Administration is committed to protecting the Homeland from the scourge of narco-terrorists and traffickers seeking to destabilize the United States and our Hemisphere. Our military deployments in the Caribbean & Eastern Pacific will endure until these threats are neutralized! https://t.co/iOKSK1NeNf

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 14, 2020