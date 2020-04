La consejería no tiene costo alguno

Redacción- Hospital privado ofrece consejería gratuita a personas afectadas emocionalmente por pandemia.

Hace 100 años el mundo no enfrenta una circunstancia como la que se está viviendo con la pandemia del Covid-19. Las ciudades que no dormían ahora duermen, el deporte se paralizó, las playas no tienen visitantes, la economía se puso en pausa y el abrazo se prohibió.

En medio de todas estas circunstancias, muchas personas se ven emocionalmente afectadas por el cambio brusco que sufrieron sus rutinas y relaciones interpersonales. A quienes pueden sobrellevar la carga emocional que la crisis implica, es momento de ofrecer apoyo a los demás.

Conscientes de esta responsabilidad, el Hospital Clínica Bíblica amplió el servicio de Consejo Médico.

Esta plataforma no solo seguirá atendiendo las consultas médicas de los pacientes que deseen llamar de forma gratuita al 2522-1421 o 2522-1422, sino también se brindará acompañamiento emocional para todas las personas que requieran ser escuchados y recibir cápsulas para el manejo de emociones, en especial, en este tiempo que ha ameritado ajustarse a cambios muy rápidos.

“Las constantes noticias y los comentarios interminables agravan la incertidumbre sobre el futuro mundial.

Es por eso que se necesitan este tipo de iniciativas a cargo de profesionales capacitados para responder las consultas sin necesidad de desplazarse”, explicó Laura Brenes, directora del programa de Acción Social.

El horario de atención será de lunes a viernes de 8:00 a.m a 4:30 p.m.