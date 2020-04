Conductores parecen no entender el llamado de las autoridades

Redacción- Los conductores siguen desobedeciendo las medidas impuestas por el Ministerio de Salud ante la pandemia del Covid-19.

Muestra de eso son las multas que aplican oficiales de la Policía de Tránsito, Fuerza Pública y cuerpos de la Policía Municipal durante el período de restricción sanitaria vehicular nocturna.

Durante la restricción que va desde las 5:00 de la tarde del jueves hasta las 5:00 de la madrugada del viernes, las autoridades sancionaron a más de mil conductores por diferentes infracciones.

Solo por irrespetar la restricción, fueron multados un total de 206 conductores, quienes ahora deberán pagar una suma alta de dinero por salir a las calles sin justificación alguna

A esas sanciones a choferes que desobedecieron la medida, se suman otras 811 multas por diferentes infracciones a la Ley de Tránsito.

Como si eso no fuera poco, los conductores borrachos no dejan de salir a las calles y, además de poner en peligro la vida de otras personas al conducir bajo los efectos del alcohol, lo hacen también saliendo de su casa y no manteniendo el distanciamiento social.

Por otra parte, durante el día del jueves, en un período de 5:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, las autoridades multaron a 87 personas por irrespetar la medida sanitaria.

Otras 655 multas por diferentes infracción es a la Ley de Tránsito también fueron efectuadas por oficiales durante esas horas que aplica la restricción diurna.

Afortunadamente, en ese periodo, no se detuvo a ninguna persona manejando bajo los efectos del licor.