Otra persona cercana a su familia lucha en cuidados intensivos

Redacción- Stefanie Granados vivió con alegría la recuperación de su padre quién enfermó con Covid-19 y estuvo un largo tiempo en cuidados intensivos.

Un vídeo que ella misma publicó en su facebook se volvió viral en redes esta semana, en ese se observa a su padre salir del Calderón Guardia tras vencer al Covid-19.

Su padre, José Manuel Granados, está estable, en casa y siguiendo las medidas post-recuperación; sin embargo, su lucha y la de su familia no ha terminado.

Un familiar muy cercano, sigue luchando por vencer a este virus; esta persona está hospitalizada por esta misma enfermedad en cuidados intensivos.

Su padre y este otro familiar, contrajeron el virus en un viaje que realizaron a los Estados Unidos; nunca pensaron que algo así les podría ocurrir.

«Todavía no hemos terminado con esto, fue en ese paseo a Estados Unidos que se contagiaron. ‘¿Quien iba a saber que algo así iba a pasar?'», comentó Granados, quien conversó sobre el caso de su padre con AM Prensa.

Granados hizo un llamado a las personas a seguir las recomendaciones de salud, pues asegura que la experiencia de tener a un enfermo por Covid-19 no se la desea ni a su peor enemigo.

«La gente no está entendiendo, esto es real, ni a mi peor enemigo le desearía esto. Las personas no han entendido que estamos a tiempo, creen que no les va a pasar», expresó Granados.

A su padre lo monitorean diariamente, desde su salida, Salud lo visita para hacerle nuevamente las pruebas de Covid-19.

Don Manuel sigue utilizando cubre-bocas, al igual que su hija y demás familiares que lo atienden.

Con mucha fe y rogando a Dios por su salud, Stefanie y su familia esperan la recuperación de su otro familiar, quien sigue en la lucha por vencer al Covid-19.