Redacción- En momentos de distanciamiento social, nada detuvo a los mejores improvisadores del Hip Hop de habla hispana quienes ayer se encontraron en la primera exhibición del Red Bull Batalla de Gallos virtual, donde el costarricense SNK logró obtener la segunda posición.

Los MCs que participaron ayer fueron Skone, Valles-t, Jony Beltran y SNK. En la primera ronda el tico derrotó por decisión unánime de los jueces al mexicano Jony Beltrán, uno de los mejores exponentes de ese país. Mientras en la otra semifinal se enfrentaron el español Skone contra el colombiano Valles-T en donde resultó ganador el europeo.

“Desde que supe que venía esta batalla virtual me preparé física y mentalmente y aproveche la cuarentena para encerrarme a entrenar fuerte. Al ser un formato totalmente nuevo me mentalicé a no tener público, gritos o aplausos que a veces son tan importantes en una batalla, pero fue una gran experiencia y logré llevarme el segundo lugar”, aseguró SNK.

SNK mostró su gran ingenio a la hora de rapear e improvisar, sin embargo, no fue suficiente para ganarle a Skone, quien ha demostrado ser de los mejores del mundo.

El nacional fue la gran revelación de la pasada final internacional de la Red Bull Batalla de los Gallos en donde finalizó en el cuarto lugar. SNK se ve como un atleta de alto rendimiento y para cada batalla se prepara muy bien cuidando su alimentación y durmiendo lo suficiente para estar en condiciones óptimas.

Las siguientes ediciones ocurrirán cada miércoles del mes de abril a la misma hora. Manténganse atentos a las redes de Batalla para estar enterados de las próximas alineaciones.

El miércoles 15 de abril empieza una serie de tres exhibiciones virtuales de Batalla, donde los mejores improvisadores del rap en español estarán batallando en vivo y mostrando sus talentos virtualmente.