Fuerza Pública de Upala frena un partido de #béisbol en plena #pandemia #Covid19 El hecho tuvo lugar la tarde de este Jueves Santo en la comunidad de La Cruz. Los oficiales dialogaron con los jugadores, así como con quienes los estaban apoyando desde la casa. Los miembros de la Fuerza Pública les hicieron ver las medidas ordenadas por el Ministerio de Salud, enfocadas en evitar aglomeraciones de personas, a fin de prevenir contagios por COVID-19. Al final, los lugareños, que eran aproximadamente 25, aceptaron la orden policial y pararon el partido de béisbol.