Redacción- La Policía Municipal de Garabito debió de sacar a varias personas del río Quebrada Venado este sábado.

En un vídeo dado a conocer por Noticias en Línea CR, se observan a los funcionarios patrullando y a las personas correr y salir del río ante la presencia de los uniformados.

En el vídeo se escucha al usuario indigado decir «más gente que se devuelve, que no entienden que no estamos de vacaciones, la gente no entiende, acá vamos sacando personas del río Quebrada Venado , ven a la policía y salen corriendo como si esto fuera un juego».

VIDEO Mientras tanto en Quebrada Ganado Policía Municipal de Garabito debió sacar del río a varias personas que disfrutaban a la libre ante la emergencia que vive el país. Buen trabajo . Posted by Noticias En Linea CR on Saturday, April 4, 2020

Este sábado 4 de abril registra 435 casos confirmados por COVID-19, con un rango de edad de uno a 87 años. Se trata de 212 mujeres y 223 hombres, de los cuales 404 son costarricenses y 31 extranjeros.

Se registran casos positivos en 55 cantones de las siete provincias. Por edad tenemos: 392 adultos, 28 adultos mayores y 15 menores de edad.

A este momento se han descartado 4219 personas y 13 personas se registran como recuperadas y se contabilizan dos lamentables fallecimientos.

En total hay 25 personas hospitalizadas de las cuales 13 de ellas se encuentran en cuidados intensivos con un rango de edad de los 24 a los 85 años.