Gobierno dará más detalles la próxima semana

Redacción- El gobierno de la República anunció este viernes 8 de mayo como se daría la reapertura de negocios para regresar a «la normalidad».

Según comunicó el Gobierno, este proceso se desarrollaría de esta forma: «primero se hará la reapertura de parques nacionales y hoteles, luego de comercios y restaurantes y posteriormente de turismo internacional», señaló Presidencia.

«Para todos los casos se seguirán los protocolos de apertura y protocolos del Ministerio de Salud y se deberán integrar los protocolos de lavado de manos, distanciamiento social, desinfectación de áreas y aforos», comunicó el Gobierno.

OTRAS MEDIDAS:

Inyección de recursos para capital de trabajo: El sistema financiero, en especial la banca estatal, dispone de ₡900 mil millones para avales y garantías de créditos productivos, con tasas preferenciales.

Los recursos pueden usarse para capital semilla, compra de insumos, o bien para el pago de planilla.

Este financiamiento se apoya en la directriz y será de principal apoyo para quienes quieran empezar un emprendimiento, o bien, necesiten capital de trabajo para reabrir sus negocios.

Inversión pública: Se impulsará la inversión pública con una expectativa de generación de 109.000 empleos directos.

Se plantea invertir ₡3,1 billones para 2020 y 2021, de un total de ₡5,5 billones proyectados para todo el periodo de la administración.

De ese presupuesto, ₡1,1 billones serán para alianzas público privadas, entre el 2020 y 2021, dentro de los que destacan los proyectos: ampliación Ruta 27 (US$ 500 millones).

Ruta 32: San José – Río (US$ 640 millones), Ruta 1: Corredor Vial San José – San Ramón (US$ 400 millones), la Ruta 2: San José – Cartago 400 (US$ 400 millones) y el Tren Eléctrico de Pasajeros (US$ 550 millones).

Apoyo al sector productivo: Como uno de los pasos para apoyar al sector productivo, se presentará un proyecto de ley para modernizar el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), se impulsará el proyecto de ley de jornadas flexibles y una nueva normativa para el trabajo de Freelancers.

Por otro lado, en tres meses el Banco Central de Costa Rica (BCCR) emitirá la nueva reglamentación para la fijación de comisiones de datáfonos, según la Ley 9831, recientemente aprobada.

Se impulsará la agilización en 104 trámites mediante declaraciones juradas.

Se avanzará en dos fases, la primera a 30 días y la segunda a dos meses plazo, en la que se intensificará la simplificación o eliminación de trámites en sectores clave.

En el caso de la Ventanilla Única de Inversión (VUI) se acelerará la puesta en marcha de la plataforma de digitalización de 69 trámites, con prioridad los requeridos para abrir un negocio en Costa Rica.

Inversiones y nuevos negocios. Mediante el Programa Alivio, que impulsan la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER), el INA y el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), se apoyará a empresas afectadas por la crisis, con la estabilización de la empresa, la reconversión y la aceleración.

También se presentará un proyecto de ley para atraer a personas pensionadas a vivir al país y se promoverá a Costa Rica como un destino tras la jubilación.

Se presentará otro proyecto de ley para permitir e incentivar la producción de cáñamo en el país.

Impulso a la productividad. Se impulsará la productividad de pymes, agricultura y turismo con programas a la medida.

En junio, se lanzará una plataforma de comercio electrónico que acerque la oferta y la demanda para reducir los costos de transacción y profundizar las cadenas de valor.

Se potenciará el programa AGROINNOVA 4.0, que impulsa el uso de alta tecnología para el mejoramiento de la productividad y la sostenibilidad del sector agrícola, replicándolo en diversas partes del país.

En el caso del turismo, el ICT posicionará al país como un destino tras la epidemia, aprovechando el posicionamiento en esa línea en diversos medios de comunicación internacionales.