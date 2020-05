Discua le guarda mucho cariño a la institución centenaria

Redacción – El reconocido volante hondureño, Carlos Discua, considera que La Liga es el equipo con mejor infraestructura de toda Centroamérica.

Carlos elogia las edificaciones con las que cuenta el León en la actualidad. Desde el moderno CAR hasta la cancha híbrida del Morera Soto son admiradas por el catracho.

Discua es muy recordado por el liguismo, gracias a su gran papel con el León en la temporada 2015/2016, donde siempre dejó todo en la cancha por la camiseta rojinegra.

El futbolista hondureño le guarda mucho cariño al Equipo de su Gente, ya que para él su aventura por Alajuelense ha sido una de las mejores de su carrera.

Inclusive, el jugador de 35 años asegura que siempre ve los partidos de la institución junto a su familia, que también muy fiel a La Liga.

AMPrensa.com conversó en exclusiva con Carlos Discua desde Honduras y afirmó que la infraestructura del La Liga es envidiables, ya que en la región nadie las tiene.

«La Liga es un familia, es un club que le guardo mucho cariño. Representa mucho en mi carrera y la verdad es que le tengo mucho afectado.

Lastimosamente no pude estar más tiempo, me hubiese gustado estar más tiempo. Me sentía bien en Costa Rica, mi familia estaba muy cómoda. La cancha de ahora se ve espectacular, cuando yo estuve era sintética y golpeaba un poco.

Ahora tienen una cancha al estilo europeo. Felicito a La Liga por todo lo que está haciendo. Es un equipo que significa mucho para Centroamérica, es un club grande y ha crecido mucho. Nunca voy a olvidar los momentos que pasé ahí.

Pienso que sí, pienso que La Liga es el equipo con mejor infraestructura de Centroamérica, pienso que le pasa por encima a varios clubes grandes del área, con el respeto para todos. El Centro de Alto Rendimiento y la cancha híbrida es de envidiar.

Tienen canchas para entrenar y todo para desarrollar un mejor fútbol. Siento que muy pronto llegará la copa 30 a las vitrinas del Morera Soto. Hoy tienen 7 años sin ser campeón, pero sé que muy pronto llegará el título».

Tras su salida del León, el chino vistió los colores de Motagua y Marathón. Este último decidió no renovar más al volante, que desde hace unas semanas se encuentra libre.