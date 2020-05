#BuenasNoticias TODA la donación del Gobierno de China pasó los controles de calidad.El volumen total de la donación son 4 650 cajas, 52 708 KG para 726 000 piezas de equipo de protección personal: batas descartables, respiradores N-95, mascarillas quirúrgicas de uso médico, lentes de seguridad, guantes y botas descartables.El cien por ciento de los insumos de protección personal donados por la República Popular China fueron rigurosamente inspeccionados en el proceso de control de calidad y aprobados según los estándares de la CCSS. Ahora irán a cuidar a quienes nos cuidan.#CCSSdeCostaRica

