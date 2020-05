View this post on Instagram

Este amor es algo increíble verdad? Hemos tenido días Deliciosos disfrutando el mar tempranito 👶🏻💙 Esta nueva realidad nos ha permitido pasar unos días fuera de casa trabajando todos de manera virtual, si esto no hubiera pasado a como pasó pensar en un mundo así hubiera sido inconsebible. Estamos ahora en una nueva era, la tecnología se ha abierto para muchos modelos de negocio, con sus ventajas y sus limitaciones tambien. A mi me gusta, pero también extraño las reuniones presenciales, mis charlas, eventos, saludar de beso etc Mientras tanto nos toca seguirnos cuidando y ver como evoluciona todo 💓 lindo día 🌈