Vargas fue criticado por intención de generar división social

Redacción – Tras juzgar al ministro de Hacienda internado en un hospital privado, ticos critican fuertemente al líder sindical, Albino Vargas, en redes sociales.

Vargas ha demostrado su capacidad de criticar cualquier movimiento de funcionarios del gabinete, en cualquier circunstancia; sin embargo, no siempre son bien recibidas por los ticos.

El ministro Rodrigo Chaves fue operado de urgencia el pasado 19 de mayo por cuadro de apendicitis y el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) se molestó porque se enteró que se encuentra internado en un hospital que no pertenece a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Los usuarios de redes sociales intentaron hacerle ver a Vargas que utilizar servicios de salud privados no es una acción incorrecta ni una traición al sistema de salud costarricense.

«Pues excelente, entonces tiene la oportunidad para dar espacio a otra persona que no puede pagar algo privado», escribió un usuario.

«¡Por dicha! Es una cama libre para quien la necesita de verdad», dice Gloriana López.

Chaves fue internado por un fuerte dolor abdominal que terminó requiriendo un procedimiento quirúrgico.

Incluso lo criticaron por fomentar la división social con ese comentario.

«Hasta aquí me pringó el veneno, Albino. Si no vas a darle buenos y sinceros deseos, porque salud es salud… no metás cizaña, hipócrita», dice otro usuario.

«¿Y usted qué? ¿Le está pagando la cuenta?», escribió Sebastián Zúñiga.

Esa publicación de Vargas obtuvo más de 60 comentarios rechazando su crítica.

En dìas anteriores, Vargas volvió a estar en la mira de los costarricenses, quienes lo criticaron por utilizar de forma incorrecta la mascarilla e incumplir con las recomendaciones que da el Ministerio de Salud en momento de pandemia.